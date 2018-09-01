Спасатели эвакуировали 32 человека с борта теплохода на Москве-реке из-за пожара
Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека с борта прогулочного теплохода, который загорелся на Москве-реке. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
«Пожар произошел в трюме одного из прогулочных судов. Инцидент имел место в районе
Бережковской набережной, дом 1. Площадь возгорания составила 1 кв. м. Спасатели
оперативно эвакуировали 12 пассажиров и 20 членов экипажа теплохода. В результате
происшествия никто не погиб и не пострадал», — сказал собеседник агентства.
Комментарии1
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drillerthriller 01 сентября 2018 | 17:29
Гребцы пьяные, Ваше благородие!