Спасатели эвакуировали 32 человека с борта теплохода на Москве-реке из-за пожара

Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека с борта прогулочного теплохода, который загорелся на Москве-реке. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

«Пожар произошел в трюме одного из прогулочных судов. Инцидент имел место в районе

Бережковской набережной, дом 1. Площадь возгорания составила 1 кв. м. Спасатели

оперативно эвакуировали 12 пассажиров и 20 членов экипажа теплохода. В результате

происшествия никто не погиб и не пострадал», — сказал собеседник агентства.