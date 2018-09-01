Капитан одного из теплоходов, столкнувшихся накануне на Москве-реке, был нетрезв

Следствие рассматривает несколоько версий происшествия, в том числе, нарушение правил безопасности на водном транспорте и техническую неисправность теплохода. Оба судна осмотрены следователями, изъята соответствующая документация. С теплоходов также изъяты записи видеорегистраторов. Столкновение катамарана «Снегири-2» с теплоходом «Ривер Палас» произошло на Андреевской набережной. Пострадали два человека.