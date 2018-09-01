Капитан одного из теплоходов, столкнувшихся накануне на Москве-реке, был нетрезв
Следствие рассматривает несколоько версий происшествия, в том числе, нарушение правил безопасности на водном транспорте и техническую неисправность теплохода. Оба судна осмотрены следователями, изъята соответствующая документация. С теплоходов также изъяты записи видеорегистраторов. Столкновение катамарана «Снегири-2» с теплоходом «Ривер Палас» произошло на Андреевской набережной. Пострадали два человека.
Комментарии2
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kaputvsemu 01 сентября 2018 | 17:17
"А кто не пьет ?!
Назови!
Нет, я жду!
Достаточно!
Вы мне плюнули в душу!"
oldpartizan 01 сентября 2018 | 17:34
kaputvsemu: может капитан Захарченко с Кобзоном помянул?
причина патриотичная.