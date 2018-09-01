В цирке Воронежа во время представления рухнула конструкция
В результате несколько человек пострадали.
ЧП произошло в цирке на улице 20-летия Октября, когда на арене выступали артисты шоу Тамерлана Нугзарова. Зрителям представляли программу с лошадьми. Номер уже подходил к концу, когда неожиданно оборвались тросы, и одна из цирковых конструкций упала прямо на людей и коней. Животные испугались сильного шума и в панике начали сбрасывать наездников. Артисты получили травмы, четырех человек врачи скорой приняли решение госпитализировать. Медики диагностировали переломы позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, ушиб грудной клетки. Зрители во время инцидента не пострадали. Тех, кто не досмотрел шоу из-за ЧП, пригласили на следующее выступление. Сейчас цирк уже работает в обычном режиме.
На сайте цирка Воронежа указано, что завтра шоу Тамерлана Нугзарова состоится, как и было запланировано. Выступление будет благотворительным.
Комментарии4
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sokal123 01 сентября 2018 | 17:13
Эх Воронеж,уже начали отвечать на санкции , только погибших жалко.
vorshun 01 сентября 2018 | 17:18
Шо, уже бомбят?!
tais75 01 сентября 2018 | 17:44
sokal123:
Привет, Саша! - так, вроде ж, слава богу, нет погибших?!
andy66 01 сентября 2018 | 17:22
технический сбой, дети и кони не пострадали
Главное чтобы теперь не начали закрывать цирки по всей стране