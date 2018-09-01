Александр Захарченко погиб от срабатывания безоболочного взрывного устройства, заложенного внутри кафе
Об этом сообщил советник главы самопровозглашенной ДНР Александр Казаков. По его словам, закладка могла быть сделана в ночь на 31 августа, а бомба приведена в действие дистанционно. Казаков считает, что операцию провели те же самые люди, которые убили полевых командиров Моторолу и Гиви. Казаков также сообщил, что жизни троих госпитализированных, в том числе, министра ДНР Александра Тимофеева ничто не угрожает.
Комментарии12
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nepeanois 01 сентября 2018 | 17:09
а что там считать, уже ведь кого-то поймали и они даже во всем признаться успели (ну еще бы им не признаться)
kompricikos 01 сентября 2018 | 17:23
nepeanois: так , что в это кафе кто захочет ночью тот и заходит и ставит безоболочные устройства? все руководство там обедает и нет камер наблюдения
oldpartizan 01 сентября 2018 | 17:29
сепара в сепаре - символично.
а куда делся второй захар, который прилепин?
а то слухи на Москве о пикантно пострадавшем военном писятеле ходят))))
alxab 01 сентября 2018 | 17:37
Вот обедал бы дома, чем по ресторанам шляться - был бы жив.
edyunia 01 сентября 2018 | 17:12
\\Казаков считает, что операцию провели те же самые люди, которые убили полевых командиров Моторолу и Гиви.\\
Если он посчитал правильно, то почему не назовёт фамилии этих людей и, предоставив доказательства их вины, не даст запрос в Интерпол на их поимку и выдачу в Лугандонию.
bilrot 01 сентября 2018 | 17:19
edyunia: Ну прямо , как в анекдоте : Зайца обвини в поедании 2х волков . заяц на очной ставке признался "Да я съел , только не бейте больше сапогами !"
roony 01 сентября 2018 | 17:17
Не понял ...
Мотроллу и Гиви убили и никто не понес наказания ?
Хреново работает ФСБ.
Их всех поувольнять надо как минимум , а лучше расстрелять.
xuato 01 сентября 2018 | 17:24
Почти как гауляйтера Белоруссии Кубе партизанка Мазаник замочила.
general777 01 сентября 2018 | 17:25
На правах рекламы.
Кафе "Сепар"- работаем до последнего клиента!
sagen 01 сентября 2018 | 17:28
"Светильник разума угас какое сердце биться перестало"....Слава богу министр по поборам жив, есть кому поднимать экономику...
vilingrad 01 сентября 2018 | 17:34
В результате взрыва в "Серпентарии" выяснилось, что у председателя ДНР все же были мозги!
prade 01 сентября 2018 | 17:44
Неважно как, важно, что поделом.