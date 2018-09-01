Александр Захарченко погиб от срабатывания безоболочного взрывного устройства, заложенного внутри кафе

Об этом сообщил советник главы самопровозглашенной ДНР Александр Казаков. По его словам, закладка могла быть сделана в ночь на 31 августа, а бомба приведена в действие дистанционно. Казаков считает, что операцию провели те же самые люди, которые убили полевых командиров Моторолу и Гиви. Казаков также сообщил, что жизни троих госпитализированных, в том числе, министра ДНР Александра Тимофеева ничто не угрожает.