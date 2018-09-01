Суд в Киеве приговорил организатора неудачной попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Голосеевский районный суд украинской столицы рассмотрел дело Бориса Германа за 3 месяца – ранее, человек, которого теперь можно уже по решению суда называть организатором попытки убийства Бабченко, заключил сделку со следствием. Мужчина был задержан 30 мая после проведения СБУ инсценировки гибели журналиста. Согласно доступной для прессы информации, в версии украинской стороны, представители неких российских спецслужб за деньги предложили Герману организовать «серию террористических атак на территории Украины», на что тот согласился и подыскал за 30 тысяч долларов «киллера» для Бабченко. Тот, однако, за заказ не взялся, а сообщил о готовящемся покушении в правоохранительные органы. В деле он проходит как свидетель. Кстати, ранее на суде Борис Герман заявил, что контакты с российской стороной шли через Вячеслава Пивоварника, имя которого упоминалось в контексте деятельности некоего «частного фонда Владимира Путина», якобы ответственного за беспорядки в Украине. Глава СБУ Василий Грицак сообщил, что приговор Герману вступит в силу уже через месяц.

По словам руководителя украинского силового ведомства, в ходе следствия заказчик несостоявшегося убийства полностью признал свою вину и предоставил много иной важной информации.