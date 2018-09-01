Самарские «Крылья Советов» победили «Анжи» из Махачкалы в мачте шестого тура российской премьер-лиги

Игра закончилась со счетом 1:0. «Крылья Советов поднялись на 78-ю строчку турнирной таблицы. «Анжи» занимает 16-е место. В следующем туре «Анжи» сыграет дома против «Краснодара», а самарский клуб в Туле встретится с местным «Арсеналом».