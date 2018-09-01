США готовы укрепить морские и воздушные силы украинской армии

Об этом в интервью The Guardian заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Конкретных мер в этом направлении он не назвал, но подчеркнул, что Украине нужны поставки летального оружия. Волкер также отметил, что украинский флот «фактически забрала» Россия.