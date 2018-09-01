США готовы укрепить морские и воздушные силы украинской армии
Об этом в интервью The Guardian заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Конкретных мер в этом направлении он не назвал, но подчеркнул, что Украине нужны поставки летального оружия. Волкер также отметил, что украинский флот «фактически забрала» Россия.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
glotze7 01 сентября 2018 | 16:41
Ща вата начнет в катышки сбиваться....
kryimzdick 01 сентября 2018 | 16:50
в 14 году путинская прошла последнюю и самую важную развилку на своем историческом пути. Выбрала направление в пропасть.
sensei54 01 сентября 2018 | 16:51
В США есть резервный флот национальной обороны. По-нашему - "консерва".
Там что-то около сотни кораблей и судов.
Но я думаю, вряд ли это будут большие корабли.
Катера береговой охраны могут подкинуть, максимум.
sasass 01 сентября 2018 | 16:52
Он забыл , что Россия все вернула , только в очень ржавом состоянии...
tuman13 01 сентября 2018 | 16:55
Украина ждет, пока ее флот отремонтирует Россия. А так же технику, брошенную в Крыму. И забирать не хотят свой металлолом.
А штатовцы уже рады стараться впендюрить свой хлам.
kp6ic 01 сентября 2018 | 16:56
моторолу, гиви, захарченко уничтожили. ответа никакого нет. я думаю, что необходимость в летальном оружие сильно преувеличена. донбасс постепенно сливают.
ura_123 01 сентября 2018 | 17:07
Какие хорошие выходные, то парочка даунбабвийцев,то помощь США))))
Щаз вата и в самом деле начнёт скатываться в катышки!
prof57 01 сентября 2018 | 17:20
Ща, мериканцы заклеют дырявыерезиновые шаланды, откопают пулеметы времен вьетнамской войны и укрепят военную немощь ВСУ....
detul 01 сентября 2018 | 17:31
Конечно надо дать украинцам летальное оружие. Чтобы они сами себя поубивали .... Это настоящее демократичное решение вопроса междусобицы в Украине.
roony 01 сентября 2018 | 17:50
Будем бомбить Воронж.