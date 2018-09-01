На  75-м Венецианском кинофестивале киносообщество призвали помнить о голодовке Олега Сенцова

Российский документалист Виктор Косаковский на презентацию своего фильма «Акварелла» пришел в футболке с цифрой 111 – столько дней на тот момент Сенцов держал голодовку. Свои действия режиссер назвал актом сострадания. Косаковский — лауреат премий «Ника» и «Триумф».