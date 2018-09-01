На 75-м Венецианском кинофестивале киносообщество призвали помнить о голодовке Олега Сенцова
Российский документалист Виктор Косаковский на презентацию своего фильма «Акварелла» пришел в футболке с цифрой 111 – столько дней на тот момент Сенцов держал голодовку. Свои действия режиссер назвал актом сострадания. Косаковский — лауреат премий «Ника» и «Триумф».
Комментарии3
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unprejudiced 01 сентября 2018 | 16:43
Надеюсь этого персонажа уже лишили российского гражданства и запретили ему въезд в страну
tuman13 01 сентября 2018 | 16:48
Какая нафиг голодовка, если клиента кормят внутривенно с витаминами. У нас уже была одна голодающая. Вышла - поперек себя шире.
А это корсаковское есть просто шпекулянт.
abuvgrobu 01 сентября 2018 | 17:35
"Умирает" он стараясь как можно медленнее умирать. Сто какой-то день голодовки звучит уже несерьёзно.Потом, если ты выбрал голодовку, так умирай же, будь мужчиной, а не позорным позёром. "Сто с лишним день голодовки"- надо же...А 365- день будет ?