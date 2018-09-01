Четыре человека госпитализированы в Воронеже после падения конструкции в местном цирке
По сведениям Интерфакса, во время выступления труппы народного артиста России Тамерлана Нугзарова. Кони запаниковали, стали сбрасывать наездников и задели технические конструкции. Они обрушились на конных артистов на манеже. У двоих мужчин и одной женщины сложные переломы и черепно-мозговые травмы. Еще одну артистку сейчас обследуют врачи. Зрители не пострадали.
Комментарии5
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asyrj 01 сентября 2018 | 16:41
Ясное дело, что в Воронеже.
Хоть Воронеж, конечно, жалко.
vor_on 01 сентября 2018 | 16:44
я же говорил, что Владимладимычу есть чем ответить
sokal123 01 сентября 2018 | 16:49
Ответка впереди - это так репетиция .
sasass 01 сентября 2018 | 16:56
Коней тоже допингом накачали , что ли или наркотиками - лошади же очень умные животные...
drillerthriller 01 сентября 2018 | 17:03
Ребят, просто номер не удался. Я сегодня в ДТП с утра попал. Путин? Не думаю)