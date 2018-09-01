Четыре человека госпитализированы в  Воронеже после падения конструкции в местном цирке

По сведениям Интерфакса, во время выступления труппы народного артиста России Тамерлана Нугзарова. Кони запаниковали, стали сбрасывать наездников и задели технические конструкции. Они обрушились на конных артистов на манеже. У двоих мужчин и одной женщины сложные переломы и черепно-мозговые травмы. Еще одну артистку сейчас обследуют врачи. Зрители не пострадали.