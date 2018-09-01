В числе версий аварийной посадки самолета в Сочи – ошибка пилота или наземных служб, а также плохие погодные условия

Возбуждено уголовное дело.

Минувшей ночью в аэропорту Сочи летевший из Москвы «Боинг» после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение, съехал в русло реки и загорелся. На его борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Жертв нет, но во время эвакуации пассажиров от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта.