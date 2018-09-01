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16:30, 01 сентября 2018

Суд в  Киеве вынес приговор по делу об организации убийства журналиста Аркадия Бабченко

Обвиняемый Борис Герман получил 4,5 года лишения свободы. Как сообщил глава СБУ Василий Грицак, суд принял решение еще 30 августа, а  приговор вступит в  силу через месяц. Глава СБУ уточнил, что Герман заключил сделку со следствием и  полностью признал свою вину. В Киеве утверждают, что имитация убийства Бабченко была частью операции украинских спецслужб, направленной на предотвращение покушения на журналиста и установление заказчиков преступления.

Комментарии

20

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cattt 01 сентября 2018 | 16:42

Чего то мало, у нас дали бы пожизненное!

suren_112 01 сентября 2018 | 16:45

cattt:
Потому что за Германа вступилось международное сионистское движение. А кто за русского Сенцова вступится?
Путин его считает врагом России и предателем русского мира, Порошенко - недоукраинцем.

tuman13 01 сентября 2018 | 16:59

suren_112: А на хрена вступаться за террориста Синцова? Может еще будем вступаться за игиловцев, за алькаелу, за пиратов Сомали или Малаккского пролива?

haldey 01 сентября 2018 | 17:03

Нормально, 4,5 года лишения свободы за помощь в спектакле))) Привет будущим помощникам Порошенки))) Молодцы)))

gvzdk 01 сентября 2018 | 16:47

cattt:
"Чего то мало, у нас дали бы пожизненное!"
Доказательство того, что это был цирк. А у нас сколько за художественную самодеятельность дают?...

nelibermot20 01 сентября 2018 | 16:51

"Обвиняемый Борис Герман получил 4,5 года лишения свободы"

За органищацию убийства и терроризм? Ахаха, я конечно предполагал шо хохлы тупые, но не настолько. Теперь даже самым упоротым либерастам понятно, что это была провокация и никакого "покушения" в реальности не было, в противном случае Герман получил бы лет 20, но тогда на суде он бы рассказал всё, а в планы сбу-шников это никак не входило.

able_seamans 01 сентября 2018 | 16:55

nelibermot20: Бот тупоголовый, ты знаток УК Украины?

suren_112 01 сентября 2018 | 16:59

able_seamans:
Думаю это не весь срок. 4,5 это только за Бабченко. Но этот враг демократии и сионист, еще организовывал убийство Ганапольского, Киселева, Гордона, Шустера...Кстати убийство Шеремета тоже скорее всего на нем. И Вороненкова он тоже ликвидировал.

nelibermot20 01 сентября 2018 | 17:05

able_seamans: назови мне хоть одну страну, придурок кастрюлеголовый, где за заказное убийство организатору столь тяжкого преступления дают 4,5 года? Вся эта убогая, бездарная провокация по отжиму бизнеса (или взятки) у Германа и Пивоварника была ясна с самого начала

balamuto 01 сентября 2018 | 16:54

Йумористы эти хохлы...совок же как бы не было.

tuman13 01 сентября 2018 | 17:02

gvzdk: Нисколько. Никому ничего не дали за вопли с катанием по асфальту ""ОМОН избивает"" когда рядом не было ни одного омоновца.

unprejudiced 01 сентября 2018 | 16:46

Украинский журналист Владимир Бойко в соцсетях рассказал, зачем СБУ инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Только не смейтесь.

Имитация «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко, которая вызвала такое возмущение в международных дипломатических и правозащитных кругах – это был способ решить корпоративный спор между учредителями украинского-германского совместного предприятия «Шмайсер», – написал Бойко в своем Facebook.

По его словам, конфликт между учредителям СП «Шмайсер» возник год назад. «В чем заключается его суть, не так важно, а главным является то, что оппоненты Германа договорились с Киево-Святошинского райуправления милиции о регистрации уголовного производства по признакам ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество)», – рассказал журналист.

Бойко отметил, что «достать» Германа через полицию его оппоненты не смогли, так как судьи последовательно отказывали в избрании меры пресечения из-за малозначимости преступления. «И тогда заказ взял департамент контрразведки СБУ. Судя по всему, речь идет о примитивно выполненной провокации, направленной на арест руководителя СП «Шмайсер» с целью забрать у него долю уставного фонда предприятия, которым он, по мнению его оппонентов, обладает противоправно», – подчеркнул он.

По его мнению, из-за этой ситуации президент Украины, которого «втемную» использовали сотрудники СБУ, «опустился до уровня шута из передвижного шапито».

Ранее публицист Егор Холмогоров предположил, что СБУ могло инсценировать убийство Бабченко с целью рейдерского захвата.

nelibermot20 01 сентября 2018 | 16:53

unprejudiced: так это с самого начала было понятно, но клоун Оркаша продолжит нести свою пургу о том как его хочет убить кремль и лично Пу, донаты же от лошар нужны

condor00 01 сентября 2018 | 16:48

Балаган.

vea4ek 01 сентября 2018 | 16:48

Подвывания богоизбранных форумчан будет?

kara 01 сентября 2018 | 16:50

так это за одного Бабченко ? а за остальных 99?

tiridas 01 сентября 2018 | 17:45

kara: Действительно, за 50-персонный список претендентов на убой суд также должен отреагировать (оправдать/4.5 месяца кутузки/повесить условно).

malinskii 01 сентября 2018 | 17:10

скоро и бутина пойдет на сотрудничество. тоже пару лет влупят. отбитый передок подлечит и на тв, лапшу народу раздавать.

detul 01 сентября 2018 | 17:23

Так основную задачу - отжим бизнеса, в СБУ решили?

tiridas 01 сентября 2018 | 17:29

Какое совпадение по времени?!!!! Инфа поступает аккурат после диверсии в Донецке! (0__0)
Налицо инсинуация, попытка приравнять, поставить в один ряд безусловный теракт - убийство Захарченко (Главы ДНР) и свинокровожадную имитацию устранения маниакального депрессанта Бабенко.
:-Е

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