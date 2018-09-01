Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Такие данные привел президент республики Ильхам Алиев после завершения встречи с Владимиром Путиным. Это сообщение было сделано на фоне недовольства властей Армении из-за того, что Москва снабжает Баку оружием в условиях нерешенной карабахской проблемы.
В Ереване надеются, что Путин использует свое влияние, чтобы удержать Азербайджан от боевых действий. Об этом в интервью «Эху"ранее говорил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Пашинян добавил, что его сын сейчас служит в Карабахе. Со стороны Армении это миролюбивый жест, показывающий, что страна не хочет войны.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 01 сентября 2018 | 16:14
Небось в кредит?
Как это высокодуховно - продавать оружие двум враждующим сторонам и поддерживать тлеющий конфликт!
corennoy_piteretc 01 сентября 2018 | 16:16
ЗАКУПИЛ, 5 МИЛЛИАРДОВ звучит красиво. вопрос эти деньги поступили в бюджет России, как говорят "покажи мне деньги". У России и СССР постоянно все "закупали" оружие на астрономические деньги, но в лучшем случае отдавали бананами. Сколько Путин простил долгов всяким Ливиям и Кубам ? Открыто говорят, что часто это делается что бы военные заводы России производили хоть что нибудь (за реальные деньги их продукция никому не нужна).