Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов

Такие данные привел президент республики Ильхам Алиев после завершения встречи с Владимиром Путиным. Это сообщение было сделано на фоне недовольства властей Армении из-за того, что Москва снабжает Баку оружием в условиях нерешенной карабахской проблемы.

В Ереване надеются, что Путин использует свое влияние, чтобы удержать Азербайджан от боевых действий. Об этом в интервью «Эху"ранее говорил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Пашинян добавил, что его сын сейчас служит в Карабахе. Со стороны Армении это миролюбивый жест, показывающий, что страна не хочет войны.