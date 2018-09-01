В Беслане проходит трехдневная вахта памяти жертв теракта в школе №1

Траурные мероприятия начались сегодня в 09:15. Именно в это время 14 лет назад боевики начали захват учебного заведения. Во двор школы несут игрушки и воду в память о том, что террористы в течение всех трех дней не разрешали заложникам пить. На федеральном уровне о трагедии сегодня не вспоминают. Траурные мероприятия запланированы на 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Жертвами захвата школы в Беслане стали более трехсот человек, большинство из них – дети.