В Беслане проходит трехдневная вахта памяти жертв теракта в школе №1
Траурные мероприятия начались сегодня в 09:15. Именно в это время 14 лет назад боевики начали захват учебного заведения. Во двор школы несут игрушки и воду в память о том, что террористы в течение всех трех дней не разрешали заложникам пить. На федеральном уровне о трагедии сегодня не вспоминают. Траурные мероприятия запланированы на 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Жертвами захвата школы в Беслане стали более трехсот человек, большинство из них – дети.
Комментарии4
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kosmicheskiy_svin 01 сентября 2018 | 16:11
Вахта памяти жертв теракта или жертв ликвидации теракта?
archibald_dandy_esquire 01 сентября 2018 | 16:14
kosmicheskiy_svin:
когда же "путинам" надоест это постоянное напоминание? когда они посадят всех родителей жертв Беслана?
edyunia 01 сентября 2018 | 16:16
\В Беслане проходит \\
А на Московии поминают сепаратиста зажмурившегося в кабаке "Сепар". Как понять где правильные террористы?
hrenvam 01 сентября 2018 | 16:19
Сейчас бы дипломы защищали...
Скорблю...