Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба нанять дополнительную охрану
По данным издания Corriere di Torino, португалец недоволен тем, что его дом находится на открытой местности. Футболист запросил у клуба трех телохранителей: один будет следить за безопасностью его семьи, второй – за виллой, а третий – за самим спортсменом. Футболист является одним из самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.
Комментарии1
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vinidbi 01 сентября 2018 | 16:19
Не футболист-а как беременная баба истеричка!!!