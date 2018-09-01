Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба нанять дополнительную охрану

По данным издания Corriere di Torino, португалец недоволен тем, что его дом находится на открытой местности. Футболист запросил у клуба трех телохранителей: один будет следить за безопасностью его семьи, второй – за виллой, а третий – за самим спортсменом. Футболист является одним из самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.