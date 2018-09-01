На 75-м Венецианском кинофестивале в защиту режиссера Олега Сенцова выступил российский режиссер-документалист
На 75-м Венецианском кинофестивале в защиту режиссера Олега Сенцова выступил российский режиссер-документалист Виктор Косаковский. Он вышел на площадку фестиваля в футболке с числом «111» и призвал помнить о голодовке украинского коллеги.
Российский режиссер на Венецианском фестивале призвал коллег-кинематографистов помнить о голодовке Олега Сенцова. Свои действия он назвал актом сострадания. Все произошло во время представления нового фильма Косаковского «Акварелла» в рамках документальной программы киносмотра. Косаковский, — он лауреат премий «Ника» и «Триумф», сказал: «Сегодня 111-й день голодовки Олега Сенцова. То, что я делаю — не политическое высказывание, не думаю, что международные кинофестивали — подходящая площадка для политических высказываний, они существуют для фильмов. Но мы не должны забывать о происходящем». Это не первые слова в поддержку Сенцова, которые звучат в Венеции. Еще до голодовки и во время суда в поддержку украинца, обвинявшегося в подготовке теракта в Симферополе, с площадки биеналле звучали слова солидарности. Кроме того венецианский кинофестиваль, чтобы обратить внимание публики на судьбу режиссера даже оставлял для Сенцова свободным кресло в ряду жюри.
Олег Сенцов держит голодовку с 14 мая. Он требует освободить всех украинских политзаключенных в России. По словам врача колонии в Лабытнанги, где сидит режиссер, у Сенцова в любой момент могут отказать внутренние органы.
Комментарии8
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suren_112 01 сентября 2018 | 16:10
Сенцову восхищение. Уверен, Сенцова не сломить. Он легко выдержит и 500 дней голодовки протеста.
estamp 01 сентября 2018 | 16:23
suren_112: Герои не умирают! Герои могут голодать вечно!
nelibermot20 01 сентября 2018 | 16:10
А об убитом Захарченко это мурло не пожелало высказаться? Удивительно.
cromwel 01 сентября 2018 | 16:10
А кто это такой Косаковский? Хорошо что он объяснил что Сенцов режиссер, а то местная публика терялась бы в догадках кто это и что он снял.
ixy2 01 сентября 2018 | 16:11
Хорошо, что всем было поxyй.
buzukin1908 01 сентября 2018 | 16:14
В прачечной=хреначечной давненько не пересматривали список режиссеров-поганцев, тянущих жадные лапы к российскому бюджету. Парочку-другую отогнать пинками от кормушки - глядишь, старым артистам пенсия набежит, персональная опять же :)
venezianez49 01 сентября 2018 | 16:14
Ещё один юродствующий интеллигент проклюнулся без особого риска быть осмеянным за предположение о "голодовке" больше ста дней. Вряд ли кто-либо из собравшихся на фестивале когда-либо пробовал голодать.
srk2658lu 01 сентября 2018 | 16:19
Косаковскому за мужество - браво!