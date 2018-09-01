На 75-м Венецианском кинофестивале в защиту режиссера Олега Сенцова выступил российский режиссер-документалист Виктор Косаковский. Он вышел на площадку фестиваля в футболке с числом «111» и призвал помнить о голодовке украинского коллеги.

Российский режиссер на Венецианском фестивале призвал коллег-кинематографистов помнить о голодовке Олега Сенцова. Свои действия он назвал актом сострадания. Все произошло во время представления нового фильма Косаковского «Акварелла» в рамках документальной программы киносмотра. Косаковский, — он лауреат премий «Ника» и «Триумф», сказал: «Сегодня 111-й день голодовки Олега Сенцова. То, что я делаю — не политическое высказывание, не думаю, что международные кинофестивали — подходящая площадка для политических высказываний, они существуют для фильмов. Но мы не должны забывать о происходящем». Это не первые слова в поддержку Сенцова, которые звучат в Венеции. Еще до голодовки и во время суда в поддержку украинца, обвинявшегося в подготовке теракта в Симферополе, с площадки биеналле звучали слова солидарности. Кроме того венецианский кинофестиваль, чтобы обратить внимание публики на судьбу режиссера даже оставлял для Сенцова свободным кресло в ряду жюри.

Олег Сенцов держит голодовку с 14 мая. Он требует освободить всех украинских политзаключенных в России. По словам врача колонии в Лабытнанги, где сидит режиссер, у Сенцова в любой момент могут отказать внутренние органы.