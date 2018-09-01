Массовое отравление, предположительно, водопроводной водой зафиксировано в Магадане
Десять жителей были госпитализированы. Всего с жалобами в инфекционную больницу обратились пятнадцать человек, в том числе, восемь детей. По словам руководителя регионального Минздрава, все заболевшие живут в одном микрорайоне либо побывали в гостях у местных жителей. Роспотребнадзор ищет источник отравления. Холодное водоснабжение в районе приостановлено. Идет дезинфекция сетей.
Комментарии5
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vedma2017 01 сентября 2018 | 15:41
Они что же, сырую воду из-под крана пьют ???
klop_27 01 сентября 2018 | 15:50
Чистую воду дали?
sasass 01 сентября 2018 | 15:53
Тихоокеанскую воду пьют , что ли загаженную Аляской...
poluputing 01 сентября 2018 | 15:55
sasass: Мероприятие, посвященное 100 -летию красного террора?
nikolaitschi 01 сентября 2018 | 16:11
Нужно вложить больше денег в информационные системы по отслеживанию качества воды. Если деньги останутся, купить побольше хлорки.
Еще можно отслеживать онлайн очереди в уличные сортиры при поселковых школах.
Стыд и срам!