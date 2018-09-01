Массовое отравление, предположительно, водопроводной водой зафиксировано в Магадане

Десять жителей были госпитализированы. Всего с жалобами в инфекционную больницу обратились пятнадцать человек, в том числе, восемь детей. По словам руководителя регионального Минздрава, все заболевшие живут в одном микрорайоне либо побывали в гостях у местных жителей. Роспотребнадзор ищет источник отравления. Холодное водоснабжение в районе приостановлено. Идет дезинфекция сетей.