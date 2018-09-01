В Сыктывкаре не согласовали пикет у здания ФСБ, посвященный столетию начала Красного террора

Как пишет интернет-издание «7х7», в мэрии считают, что заявители должны были договориться о проведении акции с силовиками. Ранее юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак писал, что он нашел идеальное место для проведения митинга в городе – это пешеходная дорожка перед новым зданием регионального ФСБ. Люди по ней почти не ходят, аттракционы не работают. На этой аллее и намеревались провести пикет гражданские активисты. Акция должна была напомнить жителям Сыктывкара «о преступлении Красного террора, развязанного лидерами большевиков сто лет назад».