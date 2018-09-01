В Сыктывкаре не согласовали пикет у здания ФСБ, посвященный столетию начала Красного террора
Как пишет интернет-издание «7х7», в мэрии считают, что заявители должны были договориться о проведении акции с силовиками. Ранее юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак писал, что он нашел идеальное место для проведения митинга в городе – это пешеходная дорожка перед новым зданием регионального ФСБ. Люди по ней почти не ходят, аттракционы не работают. На этой аллее и намеревались провести пикет гражданские активисты. Акция должна была напомнить жителям Сыктывкара «о преступлении Красного террора, развязанного лидерами большевиков сто лет назад».
Комментарии7
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mikhail_spb_ 01 сентября 2018 | 15:42
Забавно: о проведении пикета, посвящённого чекистско-большевицкому террору, нужно договариваться с чекистами и большевиками!
archibald_dandy_esquire 01 сентября 2018 | 16:20
mikhail_spb_:
надо было подать заявку о проведении Праздника, посвященного Началу Красного Террора - поскольку чекисты и большевики туповаты, то, возможно, заявка была бы удовлетворена :)
kokapu 01 сентября 2018 | 15:43
Как пишет интернет-издание «7х7», в мэрии считают, что заявители должны были договориться о проведении акции с силовиками.
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Гениально! Договариваться о проведении акции памяти жертв большевистского террора с наследниками палачей.
grazschdanin 01 сентября 2018 | 15:51
преступлении Красного террора, развязанного лидерами большевиков сто лет назад
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Надеюсь они проведут его не по лжи. И на нем прозвучат фамилии организаторов и создателей ГУЛАГа, первых его руководителей в ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЛАГЕРЕЙ И ПОСЕЛЕНИЙ НКВД и палачей народа:
Начальник - Берман Яков Матвеевич - До 1936 года Начальником Главного Управления Исправительных Трудовых Лагерей - ГУЛАГ - был комиссар III ранга Берман Матвей, а начальником Отдела НКВД СССР был еще один комиссар III ранга Берман Борис. Очевидно это был семейный подряд Берманов.
Заместитель и начальник вольно-поселенческого управления НКВД СССР - Фирин Самуил Яковлевич.
Начальник лагерей и поселений на территории Карельской АССР, одновременно начальник беломорского политического лагеря - Коган Самуил Леонидович.
Начальник лагерей и поселений Северного края - Финкельштейн.
Начальник лагерей и поселений Свердловской области - Погребинский.
Начальник лагерей и поселений Западной Сибири - Сабо.
Начальник лагерей и поселений Казахстана - Волин.
Начальник СЛОН (Соловецкого лагеря особого назначения) - Серпуховский.
Начальник Верхне-Уральского политического изолятора особого назначения - Мезнер.
sasass 01 сентября 2018 | 15:58
Чудаки , что ли -Красной террор организовали предки наших современных ФСБшников ...
andetag 01 сентября 2018 | 16:03
чтобы высказаться, надо спросить разрешение :/ глупость.
с ног на голову встало в стране :/
irinaapril 01 сентября 2018 | 16:17
Конституция задвинута в тёмный уголок, и мы живём по понятиям её гаранта .