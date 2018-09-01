Власти самопровозглашенной ДНР считают, что убийство главы республики организовали силы специальных операций Украины
Об этом РИА Новости сказал советник руководителя региона Александр Казаков. По его словам, подозреваемые, задержанные накануне, дали признательные показания. Александр Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе в центре Донецка. Также убит его телохранитель.
Комментарии27
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opiatnovyi63 01 сентября 2018 | 15:39
Сколько ещё будет жертв и несчастных людей из-за таких гопников и сепаров как Захарченко и его крышевателей в Москве!
cattt 01 сентября 2018 | 15:42
opiatnovyi63: Почему удалили коменты со страницы кадырова, у нас, что траур по донецкому Бандту???
taglit 01 сентября 2018 | 15:42
opiatnovyi63: ха-ха-ха! а про "признательные показания" посмеёмся еще раз попозже!
vilingrad 01 сентября 2018 | 16:12
taglit: Дерьмовый Горный вытсупил тут по поводу авторитета Захарченко. Какие республики, такой и авторитет, надо сказать...
gonduras_on_colyma 01 сентября 2018 | 15:49
// Власти самопровозглашенной ДНР считают, что убийство главы республики организовали силы специальных операций Украины //
Опять натягивают сову на глобус!
Кто-то сможет сказать предметно - зачем украинцам нужно было рисковать и подставляться, чтобы завалить клоуна-марионетку?
Как спросили бы в славном украинском городе Одессе - какой был бы навар с этого пoцa?
Даже учитывая его куриную биографию - никакого.
А вот в Гааге через пару лет он бы сгодился, т.к. видел все самые смачные моменты.
Захараст был настолько жаден, что поотжимал всё, что шевелилось и кидал на бабки всех подряд, включая сподвижников.
Вот вам и мотив №1.
Далее, кремляди заинтересованы убрать Захараста как важного свидетеля плюс зарвавшегося дурачка.
За неделю до отправки Захараста к Кобздону путирасты проводили ревизию дыныры и обнаружили повальное воровоство и коррупцию, во главе котороых стоял Захараст.
Вот вам и мотив №2.
И да, единственное, на чём Захараст не экономил, так это охрана.
При таких раскладах подобраться к телу извне крайне сложно, валят в таких случаях обычно только свои.
И последнее.
Когда над Египтом грохнулся Аэробус с двумя с лишним сотнями сограждан, Хутин по этому поводу раздуплился на третьи сутки, причём не предметно, а походу.
А тут завалили главаря бандитского анклава - и поди ж ты, реакция последовала немедля, ещё тушка куровода не остыла.
Совпадение? Не думаю! (С)
dunai10 01 сентября 2018 | 15:58
gonduras_on_colyma: Кто-то сможет сказать предметно - зачем украинцам нужно было рисковать и подставляться, чтобы завалить клоуна-марионетку?
Как спросили бы в славном украинском городе Одессе - какой был бы навар с этого пoцa?
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Такие примерно вопросы можно задать и по "Делу Скрипалей".
vinidbi 01 сентября 2018 | 16:15
dunai10: По делу Скрипалей все предельно ясно-параноик с ГБ-шным прошлым и маленьким ростом просто не умеет прощать переметнувшихся на другую сторону разведчиков!!!
minerr 01 сентября 2018 | 16:10
gonduras_on_colyma: Не думаю
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Охотно верю. А что так? Нечем или куратор запрещает.
А вообще на Эхе собрался завидный сетпентарий всяческих гадов и тварей, скачущий на костях. Последний раз вся эта кодла так же радовалась, когда убили российского лётчика в Сирии.
protoukrop 01 сентября 2018 | 16:20
gonduras_on_colyma: Дело в том, что этим убийством власть очень сильно портит себе рейтинг в глазах патриотически настроенных граждан. Может Захар и был вором, но он был патриотом России и смелым защитником интересов русского населения. Сегодня русофобы на украине забились в угол, а через десять лет когда угроза российской экспансии уйдет, они обратят внимание на русских, как в 40-х годах обратили внимание на поляков и евреев, вырезав почти 100 тысяч. Вот тогда и вспомнят про таких как Захарченко, только уже никто не захочет помогать таким "русским".
igorrrpadlowitchs 01 сентября 2018 | 15:55
opiatnovyi63: кто бы это не сделал, но одной мразью на земле стало меньше!
vinidbi 01 сентября 2018 | 16:04
igorrrpadlowitchs: Нельзя так говорить, прости меня господи-но собаке собачья смерть!!!
vlabumur 01 сентября 2018 | 16:05
opiatnovyi63: Сколько ещё будет жертв
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А МАЙДАНУТЫЕ ДЕБИЛЫ-СКАКУНЫ: пока не переведутся.
dorin1987 01 сентября 2018 | 15:45
/Об этом РИА Новости сказал... / - ...никто на никакой должности. А вчера - машка-поплясунья что-то булькнула, и царек РФ. Без суда и следствия булькнули об убитом лугандонце. А о жертвах в РФ царек обычно отмалчивается.
ykpon_cyka 01 сентября 2018 | 15:51
dorin1987: Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала появление на брифинге известного проукраинского журналиста Романа Цимбалюка.
Представитель МИД РФ Мария Захарова с энтузиазмом отметила появление корреспондента украинского издания УНИАН Романа Цимбалюка на еженедельном брифинге в Москве.
«Кого мы видим! Сам Роман Цимбалюк. Вы как среди агрессоров прорывались к нам? Нормально дошли?», – шутит дипломат.
Цимбалюк, в свою очередь, ответил: «в темных очках», по всей вероятности пытаясь таким образом сострить. Впрочем, если обратить внимание на его выражение лица, то можно заметить ноты смущения.
«Отстреливались?», – уточнила дипломат.
«У нас свои правила. У нас журналистам не выдают оружие», – ответил украинский журналист.
«Я не про оружие, я про слова», – констатировала Захарова.
Браво Мария !)))
arye_11 01 сентября 2018 | 15:58
ykpon_cyka:
Что, "браво"?
Ты хоть соль этого диалога уловил?
Отбрили твою дуру скрипучую. И в лужу посадили.
poluputing 01 сентября 2018 | 16:11
ykpon_cyka: А канкан при этом Манька не сплясала, дабы окончательно ущучить Цымбалюка?
timber_head 01 сентября 2018 | 15:50
А что им ещё "утверждать"? неужели кто-то ждет, что эти гопники с повинной явятся?
sergirusso 01 сентября 2018 | 15:53
Наверно, Захарченко заколебал Алладина так, что даже лампа взорвалась...
emanuil Константин Сергеевич Малеев 01 сентября 2018 | 15:54
А Вы докажите.
tag188 01 сентября 2018 | 15:57
Во-первых, это явно внутренние бандитские разборки, а во-вторых, некто гражданин Гирькин, тоже много знает, и сейчас глотает валерьянку и нервно ерзает на стуле.
mamiluk 01 сентября 2018 | 15:58
Кремль слил упырька, дав кость своим пропагандонам...Земля стекловатой упырьку...привет прохфессору Кабздону:"Позови меня с собой..."
vadimp 01 сентября 2018 | 15:58
" ... убийство главы республики организовали силы специальных операций Украины"
И какой смысл убирать марионетку когда тутже появиться точно такая же?
arctos 01 сентября 2018 | 16:01
Чехи прикалываются: Už je znám strůjce tohoto nechutného atentátu při kterém zemřel nebohý těhotný Zacharčenko, bezpečnostní síly Novoruska zatkly jistého cizáckého žoldáka Carlose (údajně dříve pracoval jako letový dispečer) a spolu s ním i dva tisíce dalších žoldáku NATO kteří se doposud skrývali v okolí města Debalceve...
Уже известен разработчик этого отвратительного покушения, в котором умер бедный беременный Захарченко, силы безопасности Новороссии арестовали некоего наемника Карлоса (предположительно бывшего аэродиспетчера ) и вместе с ним две тысяч других наемников НАТО, которые до сих пор прятались вокруг Дебальцева. ,
tag188 01 сентября 2018 | 16:05
Бэтмен
Беднов
Дремов
Моговой
Моторола
Гиви
Захарченко
================== Вы находитесь ЗДЕСЬ
Гиркин-Стрелков
Губарев
Прилепин
salut__521 01 сентября 2018 | 16:11
Игорь Гиркин (Стрелков) дал жесткую оценку убитому лидеру ДНР Александру Захарченко.
Стрелков считает, что Захарченко был совершенно неадекватен и посетовал на низкие интеллектуальные способности покойника: «Тупой вор и жулик, прямо будем говорить. Хотя и не трус, надо отдать должное»
Он считает, что Москва назначила Захарченко для «деребана имущества» Донбасса. «Но это не вина Захарченко. Они подбирали людей, которые будут готовы любую бумажку подписать и нашли «великокуйного фельдмаршала», как его называли.
Ну это всё, что нужно знать о нашем славном котловаренце...
shmuel63 01 сентября 2018 | 16:13
"Вот, о повелитель, что показали на допросе пешаверцы -- оба, и причем одними и теми же словами.
-- У тебя на допросах все показывают одними и теми же словами,-- заметил хан, сумрачно усмехнувшись.-"
(Л.Соловьевб "Повесть о Ходже Насреддине")
rj76 01 сентября 2018 | 16:16
полный бред.. спецслужба организовавшая такую операцию и не смогла обеспечить отход??!! Взорвали приехали на хату и залягли на дно, и хрен ты их найдешь.. А тут через 3-4 уже всех поймали и признания написаны.. На кого это рассчитано?