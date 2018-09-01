// Власти самопровозглашенной ДНР считают, что убийство главы республики организовали силы специальных операций Украины //

Об этом РИА Новости сказал советник руководителя региона Александр Казаков. По его словам, подозреваемые, задержанные накануне, дали признательные показания. Александр Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе в центре Донецка. Также убит его телохранитель.