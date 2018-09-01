Экипаж Боинга, попавшего в аварию в аэропорту в Сочи, имел достаточный опыт

Об этом сообщили в авиакомпании ЮТэйр. Ранее следователи говорили, что в числе прочих версий случившегося рассматривается и ошибка пилотирования. ЧП произошло в ночь на субботу. Самолет выкатился за пределы посадочной полосы. У него разрушились шасси и крыло, загорелся левый двигатель. 18 человек, и среди них трое детей, пострадали. При эвакуации от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, который помогал пассажирам.