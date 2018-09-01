Экипаж Боинга, попавшего в аварию в аэропорту в Сочи, имел достаточный опыт
Об этом сообщили в авиакомпании ЮТэйр. Ранее следователи говорили, что в числе прочих версий случившегося рассматривается и ошибка пилотирования. ЧП произошло в ночь на субботу. Самолет выкатился за пределы посадочной полосы. У него разрушились шасси и крыло, загорелся левый двигатель. 18 человек, и среди них трое детей, пострадали. При эвакуации от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, который помогал пассажирам.
Комментарии4
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taglit 01 сентября 2018 | 15:44
рукожопые...
klop_27 01 сентября 2018 | 15:47
На всех разбившихся и потерпевших крушение самолетах были исключительно опытные экипажи - только вот летать правильно не умели.
sasass 01 сентября 2018 | 16:07
Может быть аэродром устарелый - не современный , а олимпийский ...
drgonish 01 сентября 2018 | 16:11
Старое, самое аварийное летающее ведро с болтами 737.
Виноват, понятно, пилот.