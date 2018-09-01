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15:30, 01 сентября 2018

Российский режиссер на Венецианском кинофестивале выступил в поддержку Олега Сенцова

Российский режиссер на Венецианском кинофестивале выступил в поддержку Олега Сенцова, об этом сообщает Интерфакс. Документалист Виктор Косаковский вышел на сцену в футболке с цифрой 111. Он отметил, что сегодня 111-й день голодовки украинского кинематографиста. По словам россиянина, международные фестивали – неподходящая площадка для политических высказываний, но это акт сострадания и напоминания о судьбе Сенцова. Украинец был осужден на двадцать лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта. Он отказался от пищи в знак требования отпустить соотечественников, содержащихся в российских тюрьмах.

Комментарии

15

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bereshliberalivjamu 01 сентября 2018 | 15:42

Хто это? Шо больше прославиться сему таланту нечем.

aleks50 Алексей Клубников 01 сентября 2018 | 15:45

bereshliberalivjamu: Портянке с властного воровского копыта такое не понять и не уразуметь.

shplint_05 01 сентября 2018 | 16:09

Реакция должна быть мгновенной. Никаких денег этому Косаковскому, никакой господдержки, накакого проката и запрет на упоминание в СМИ. Пора "креаклов" бить наотмашь.

nelibermot20 01 сентября 2018 | 16:12

shplint_05: тем более после вчерашнего теракта и убийства Захарченко, это каким же ублюдком-то надо быть, чтобы лезть с террористом Сенцовым своей рожей

poluputing 01 сентября 2018 | 16:04

bereshliberalivjamu: он вашу страну на венецианском фестивале представляет, балбесина

suren_112 01 сентября 2018 | 15:43

111... А ведь скоро будет и 222, и 333...

ykpon_cyka 01 сентября 2018 | 15:45

suren_112: А за окном шел дождь ,и 19й год голодовки сенцова .....

poluputing 01 сентября 2018 | 16:02

suren_112: суренчик, решили считать подучиться, чтобы кацапчики за своего держали? Зря стараетесь

alex_melnikov Алексей Мельников 01 сентября 2018 | 15:51

Молодец.

ixy2 01 сентября 2018 | 16:09

alex_melnikov: скатился, лёха, до подпёздывaний под новостями, шоле? Тя там серпомпо не потеряло?

grazschdanin 01 сентября 2018 | 15:55

Украинец был осужден на двадцать лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.
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Для сравнения: Житель Лондона приговорен к пожизненному заключению за подготовку покушения на Терезу Мэй. Вынося приговор, судья заявил, что выходец из Бангладеш Захария Рахман совершил бы задуманное нападение, если бы его не задержали.

poluputing 01 сентября 2018 | 16:00

grazschdanin: дык Сенцову то вменяли покушение на идолище каменное- Ленина , а не на живого человека

grazschdanin 01 сентября 2018 | 16:19

poluputing: Ну да, ну да.... Захарченко видимо тоже убивать не планировали. Хотели только кафе кирпичное взорвать - название Сепар не нравилось.

nnikolay 01 сентября 2018 | 15:58

Скоморох, подбадривающий террористов.

protoukrop 01 сентября 2018 | 16:05

Сенцов уже давно побил все мыслимые и немыслимые рекорды по голодовке. Мне уже кажется что он скорее умрет от старости чем от голода.

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