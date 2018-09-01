Российский режиссер на Венецианском кинофестивале выступил в поддержку Олега Сенцова, об этом сообщает Интерфакс. Документалист Виктор Косаковский вышел на сцену в футболке с цифрой 111. Он отметил, что сегодня 111-й день голодовки украинского кинематографиста. По словам россиянина, международные фестивали – неподходящая площадка для политических высказываний, но это акт сострадания и напоминания о судьбе Сенцова. Украинец был осужден на двадцать лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта. Он отказался от пищи в знак требования отпустить соотечественников, содержащихся в российских тюрьмах.