Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в аварию
Из-за инцидента компании пришлось признать, что она занимается разработкой таких транспортных средств – до этого информацию о беспилотных машинах не подтверждали.
ДТП с участием автомобиля марки Lexus, на котором Apple испытывала систему автопилота, произошло 24 августа в Калифорнии, недалеко от штаб-квартиры компании. Машина ехала со скоростью около 1,5 километров в час и собиралась сменить полосу движения, когда в нее врезался другой автомобиль. Оба транспортных средства оказались повреждены, но о пострадавших не сообщается. Apple пришлось передать информацию об аварии в департамент транспортных средств Калифорнии, передает Reuters.
ДТП стало первым официальным подтверждением того, что производитель iPhone работает над программой беспилотных автомобилей. Ранее об этом сообщали только источники различных СМИ. Например, в августе телеканал CNBC News передавал, что в конце прошлого года в Apple перешли около 50 бывших сотрудников Tesla.
По данным транспортного департамента, сейчас у Apple насчитывается 66 беспилотных транспортных средств, тестирование которых разрешено в Калифорнии.
Комментарии3
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sergirusso 01 сентября 2018 | 15:29
Вот, вот. А задавит кого? Кто будет виноват? Прогресс, как все на свете имеет определенные границы. Нет до сих пор заменителя крови - нужны доноры, нет управляемого термоядерного синтеза, нет машины по укладке стен из кирпича - нужны каменщики...
neon001 01 сентября 2018 | 15:37
sergirusso: насчет стен - уже пытаются на 3д принтере бетоном дома делать.
sasass 01 сентября 2018 | 16:22
Если наземные беспилотники сомкнутся с воздушными - беда придет на войне и солдат уже не будет настоящим солдатом без автопилота...)))