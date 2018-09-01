Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в аварию

Из-за инцидента компании пришлось признать, что она занимается разработкой таких транспортных средств – до этого информацию о беспилотных машинах не подтверждали.

ДТП с участием автомобиля марки Lexus, на котором Apple испытывала систему автопилота, произошло 24 августа в Калифорнии, недалеко от штаб-квартиры компании. Машина ехала со скоростью около 1,5 километров в час и собиралась сменить полосу движения, когда в нее врезался другой автомобиль. Оба транспортных средства оказались повреждены, но о пострадавших не сообщается. Apple пришлось передать информацию об аварии в департамент транспортных средств Калифорнии, передает Reuters.

ДТП стало первым официальным подтверждением того, что производитель iPhone работает над программой беспилотных автомобилей. Ранее об этом сообщали только источники различных СМИ. Например, в августе телеканал CNBC News передавал, что в конце прошлого года в Apple перешли около 50 бывших сотрудников Tesla.

По данным транспортного департамента, сейчас у Apple насчитывается 66 беспилотных транспортных средств, тестирование которых разрешено в Калифорнии.