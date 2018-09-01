Сторонники КПРФ и других левых сил сегодня организовали автопробег в поддержку прав автомобилистов
Он стал частью предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина. В интервью «Эху Москвы» он назвал политику властей в отношении автовладельцев геноцидом.
Вадим Кумин добавил, что автопробег – это пролог митингов по вопросу пенсионной реформы, которые пройдут завтра во многих городах России.
Комментарии2
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henry52 01 сентября 2018 | 15:51
Автопробег на "бентли"?
diadenka 01 сентября 2018 | 15:52
Политика властей в отношении автомобилистов определяется депутатом Лысаковым, который до этого сам организовывал автопробеги.