Сторонники КПРФ и других левых сил сегодня организовали автопробег в поддержку прав автомобилистов

Он стал частью предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина. В интервью «Эху Москвы» он назвал политику властей в отношении автовладельцев геноцидом.

Вадим Кумин добавил, что автопробег – это пролог митингов по вопросу пенсионной реформы, которые пройдут завтра во многих городах России.