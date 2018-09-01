Специалисты начали разминирование цеха на заводе в Дзержинске

Также на месте начались работы по разбору завалов. Вчера на производстве в Нижегородской области произошел взрыв и последовавшее за ним частичное обрушение здания. По последним данным, в ходе ЧП погибли три работника завода, шесть человек пострадали. Еще два по-прежнему числятся пропавшими без вести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации. В Дзержинске объявлен трехдневный траур. Завод имени Свердлова — крупнейший производитель всех видов промышленных взрывчатых веществ.