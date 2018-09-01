Российский режиссер на Венецианском кинофестивале обратил внимание на судьбу голодающего Олега Сенцова

Документалист Виктор Косаковский призвал киносообщество помнить о своем украинском коллеге и назвал это актом сострадания. Слова режиссера приводит Интерфакс. Косаковский надел футболу с цифрой 111 в знак 111-го дня голодовки Сенцова.

Украинский режиссер был приговорен в России к двадцати годам колонии строгого режима за подготовку теракта. Он объявил об отказе от пищи с требованием отпустить всех соотечественников, которые отбывают сроки в России по политическим мотивам.