Российский режиссер на Венецианском кинофестивале обратил внимание на судьбу голодающего Олега Сенцова
Документалист Виктор Косаковский призвал киносообщество помнить о своем украинском коллеге и назвал это актом сострадания. Слова режиссера приводит Интерфакс. Косаковский надел футболу с цифрой 111 в знак 111-го дня голодовки Сенцова.
Украинский режиссер был приговорен в России к двадцати годам колонии строгого режима за подготовку теракта. Он объявил об отказе от пищи с требованием отпустить всех соотечественников, которые отбывают сроки в России по политическим мотивам.
Комментарии16
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kara 01 сентября 2018 | 15:11
уловка продюсера? на Эхе уже отметили, может и фильм заметят и наградят, как классово близкого.
echomazy__etnopomoyka 01 сентября 2018 | 15:16
Лишить этогомудака российского гражданства.
idshoohov 01 сентября 2018 | 15:59
echomazy__etnopomoyka:
Свободу Олегу Сенцову!
sergeoa 01 сентября 2018 | 16:03
idshoohov: а он точно никого взрывать не будет?
bereshliberalivjamu 01 сентября 2018 | 15:19
ну теперь он известен.
alex_melnikov Алексей Мельников 01 сентября 2018 | 15:22
Молодец.
skif_05 01 сентября 2018 | 15:26
alex_melnikov:
Все-таки здоровяк этот Сенцов. 120 суток без пищи, и как огурчик. А Удальцов после 10 дней уже при смерти.
alex_melnikov Алексей Мельников 01 сентября 2018 | 15:52
skif_05:
Потому что Удальцов проводит "сухую" голодовку.
skif_05 01 сентября 2018 | 16:03
alex_melnikov:
Вы что, хотите сказать, что Удальцов настоящий борец с преступной властью, а Сенцов просто имитирует свой протест, находясь на службе у Кремля? То есть Сенцов это Савченко 2,0?
suren_112 01 сентября 2018 | 15:32
alex_melnikov:
Смотрел я, единственный, и к сожалению, последний фильм Сенцова. По моему мнению, фильм по художественному содержанию, режиссуре, значительно превосходит фильмы Тарковского, Феллини, Куросаву...
alex_melnikov Алексей Мельников 01 сентября 2018 | 15:54
suren_112:
Я не смотрел фильма Сенцова, но считаю, что он молодец - никто не обязан мириться с оккупацией своей страны, совершившими вероломное нападение, и те, кто оказывает сопротивление агрессору, заслуживает уважения.
suren_112 01 сентября 2018 | 15:59
alex_melnikov:
Согласен. Я думаю скоро появятся сотни последователей Олега Сенцова. Уверен, украинские партизанские отряды будут десятками подрывать вражеские русские эшелоны в Крыму, да вообще по всей этой рашке-засрашке.
sergeoa 01 сентября 2018 | 16:01
suren_112: вы наверное не в курсе, что этот талантливый режиссёр является к томуже великим сценаристом ,
suren_112 01 сентября 2018 | 16:06
sergeoa:
Да. да... Извиняюсь, пропустил... Сценарий его первого и единственного фильма просто шедевральный.
jblack2 01 сентября 2018 | 15:23
...и милость к падшим призывал.
Тоже мне Пушкин нашёлся...
vlabumur 01 сентября 2018 | 16:18
надел футболу с цифрой 111
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Смерть при голодании обычно наступает, когда потеря от собственного веса составляет 30-40%. Но все же среди закономерностей существуют исключения. Известен такой случай, который стал рекордом «Книги рекордов Гиннеса», когда женщина в Африке прожила без еды 102 дня. Некоторые люди могут выжить при отсутствии еды в течение 50 дней, а, некоторые погибают уже на 15 день.
ИДИОТ.