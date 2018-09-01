В Беслане сегодня вспоминают жертв теракта в школе № 1

Трагедия произошла в 2004-м году. На федеральном уровне траурных мероприятий нет. Об этом не говорят и на государственных телеканалах.

Российские власти еще не делали заявлений о 14-й годовщине теракта. Ни один федеральный телеканал не выпустил в эфир сюжеты о нападении террористов на школу номер 1 в Беслане. Нет сегодня в Москве и других российских городах официальных церемоний памяти жертв трагедии. В постпредстве Северной Осетии выходной и там пока не открыта траурная книга. Вспоминать погибших будут в день памяти жертв терроризма — 3 сентября. Только несколько человек пришли к монументу памяти жертв Беслана на Солянке, люди оставляют цветы у скульптурной композиции, символизирующей души погибших детей, которые уносят на небо ангелы. Совсем иная атмосфера в Северной Осетии, там началась трехдневная вахта памяти. Ровно в 9:15 прозвучал школьный звонок — именно в это время 1 сентября 2004 года раздались первые выстрелы. Во двор к разрушенному зданию принесли игрушки и воду, которой так не хватало заложникам, террористы все три дня не разрешали им пить. Вокруг креста дети разложили красные гвоздики.

Жертвами теракта в Беслане стали более трехсот человек. Большинство из них — дети.