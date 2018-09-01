Прощание с Иосифом Кобзоном начнется на два часа раньше запланированного
Об этом Интерфаксу сказали в пресс-службе Госдумы. В связи с большим количеством людей, желающих проститься с народным артистом СССР. Церемония начнется в восемь часов утра. Гражданская панихида пройдет в Москве, в Концертном зале имени Чайковского. Похоронят певца на Востряковском кладбище рядом с матерью. Кобзон скончался в возрасте 80-ти лет, после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.
Комментарии4
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roony 01 сентября 2018 | 14:42
Большое количество евреев начнут плясать в 7.40.
traxau_okurka 01 сентября 2018 | 14:51
— Изя, а Захарчанко будет на похоронах своего друга Иосифа?
— Нет, Сёма. Но по уважительной причине.
kryimzdick 01 сентября 2018 | 14:58
В лице Кобзона хоронят символ и идею советского государства. От того и так много желающих присутствовать. Я лично присутствовать не буду, но горячо приветствую это мероприятие.
opponent70 01 сентября 2018 | 14:58
Будут петь с захарченко дуэтом, а моторыло на подтанцовке!