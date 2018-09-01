Прощание с Иосифом Кобзоном начнется на два часа раньше запланированного

Об этом Интерфаксу сказали в пресс-службе Госдумы. В связи с большим количеством людей, желающих проститься с народным артистом СССР. Церемония начнется в восемь часов утра. Гражданская панихида пройдет в Москве, в Концертном зале имени Чайковского. Похоронят певца на Востряковском кладбище рядом с матерью. Кобзон скончался в возрасте 80-ти лет, после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.