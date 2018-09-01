Индонезия хочет провести Летнюю Олимпиаду в 2032 году

Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на президента страны, вскоре власти подадут соответствующую заявку. В настоящее время в Индонезии проходят Азиатские игры. Глава государства выразил уверенность, что страна сможет принять более крупное мероприятие.

Летние олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио, права на проведение Игр в 2024-м и 2028-м получили, соответственно, Париж и Лос-Анджелес.