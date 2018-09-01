Последний сотовый оператор так называемой «большой тройки» отменил плату за входящие в роуминге по России

Это – вслед за Билайном и МТС – сделал Мегафон. В июле прошлого года Федеральная антимонопольная служба предписала компаниям устранить разницу в тарифах при поездках по стране. Это должно было произойти в декабре. Позже дедлайн был смещён до января этого года.