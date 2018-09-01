Последний сотовый оператор так называемой «большой тройки» отменил плату за входящие в роуминге по России
Это – вслед за Билайном и МТС – сделал Мегафон. В июле прошлого года Федеральная антимонопольная служба предписала компаниям устранить разницу в тарифах при поездках по стране. Это должно было произойти в декабре. Позже дедлайн был смещён до января этого года.
Комментарии2
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danko1 01 сентября 2018 | 14:39
Нельзя это называть отменой роуминга, когда плату отменяют только за входящие звонки, а не желают сделать тарифы едиными по всей России, как в ЕС и США.
vladimir1967 01 сентября 2018 | 14:47
и подняли на исходящие.