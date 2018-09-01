Посол Ирака опроверг сообщение о недопуске российского военного самолета в воздушное пространство страны

Дипломат назвал эти данные «информационным вбросом», который должен повлиять на отношения между Москвой и Багдадом. Ранее новостной портал «Аль-Масдар» сообщал о том, что власти Ирака запретили российскому Ту-154, летевшему в сирийскую Латакию использовать воздушное пространство страны. По данным новостного портала, экипажу пришлось изменить курс и следовать в пункт назначения через Иран.