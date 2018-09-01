Посол Ирака опроверг сообщение о недопуске российского военного самолета в воздушное пространство страны
Дипломат назвал эти данные «информационным вбросом», который должен повлиять на отношения между Москвой и Багдадом. Ранее новостной портал «Аль-Масдар» сообщал о том, что власти Ирака запретили российскому Ту-154, летевшему в сирийскую Латакию использовать воздушное пространство страны. По данным новостного портала, экипажу пришлось изменить курс и следовать в пункт назначения через Иран.
Комментарии2
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sensei54 01 сентября 2018 | 14:40
Первоначально был запрет, пускай не заливает.
Потом, правда, дали "добро".
patrikk_1 01 сентября 2018 | 14:49
Дипломат назвал эти данные «информационным вбросом», который должен повлиять на отношения между Москвой и Багдадом...
Даже в Багдаде уже поняли, что за рябчики это "Эхо Москвы".