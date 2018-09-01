Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов...

Об этом сказал президент республики Ильхам Алиев после переговоров с Владимиром Путиным. По словам главы государства, Москва и Баку будут в дальнейшем сотрудничать в военно-технической сфере. Он пояснил, что Азербайджан продолжит модернизацию своих вооруженных сил. Это сообщение Алиев сделал на фоне недовольства новых властей Армении политикой России, которая снабжает Азербайджан оружием в условиях нерешенности карабахской проблемы. Премьер Никол Пашинян недавно говорил об этом в интервью «Эху Москвы».