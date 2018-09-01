Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Об этом сказал президент республики Ильхам Алиев после переговоров с Владимиром Путиным. По словам главы государства, Москва и Баку будут в дальнейшем сотрудничать в военно-технической сфере. Он пояснил, что Азербайджан продолжит модернизацию своих вооруженных сил. Это сообщение Алиев сделал на фоне недовольства новых властей Армении политикой России, которая снабжает Азербайджан оружием в условиях нерешенности карабахской проблемы. Премьер Никол Пашинян недавно говорил об этом в интервью «Эху Москвы».
Комментарии13
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patrikk_1 01 сентября 2018 | 14:41
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов...
Картошку, капусту и лук?
vea4ek 01 сентября 2018 | 14:54
patrikk_1:
Это к Грыгорычу.
danko1 01 сентября 2018 | 14:42
Мало того, что обстановку в Карабахе Кремль накаляет, так и оружие, наверное, как всегда, на кредит, выданный самой Россией, будут "продавать".
patrikk_1 01 сентября 2018 | 14:47
danko1:
Прежде чем давать советы, как и с кем России торговать оружием, ты бы пошла и чего-нить по дому сделала, рейтузы свои, к примеру, постирала.
vladimir1967 01 сентября 2018 | 14:44
А попозже мы спишем долг Азербайджана. Бизнес по совковому продолжается.
heklya 01 сентября 2018 | 14:48
vladimir1967: И Армении тоже... Если паинькой будет ! Блин !
roony 01 сентября 2018 | 14:51
vladimir1967:
Ты дебил ?
В СССР не было долга перед республиками, все были в единой рублевой зоне.
Просто азерам надо как то ремонтировать свою технику типа Т-72 , БМП -70, а без нас никуда.
navsegda 01 сентября 2018 | 15:00
roony: А ты не в курсе , что между субъектами Российской Федерации есть долги
Re Министерство финансов России опубликовало информацию об объемах государственного долга субъектов Российской Федерации на 1 января 2018 года.
Согласно данным, общий долг всех регионов России составляет 2,315 триллиона рублей. За год объем задолженности вырос на 174 миллиарда рублей. По сравнению с 1 января 2011 года показатель вырос более чем в два раза.
Практически вся эта задолженность - внутренняя. Единственным регионом, у которого есть задолженность в иностранной валюте, является Крым. Республика имеет внешнюю задолженность в 4,7 миллиона долларов.
alexsokol777 01 сентября 2018 | 14:54
vladimir1967:
Какой долг ????
:)))))
Майданутые бандеры разорили украину и думают, что все кругом такие же идиоты, сидят в долгах.
Кастрюля, у Азербайджана денег своих полно.
parasuk_ 01 сентября 2018 | 14:52
Похоже, армянам придется убираться из исконно азербайджанского города еревана :)
ss2020 01 сентября 2018 | 14:56
Азербайджан закупил у России... а точно у ... а не у ОПГ!???)))
vea4ek 01 сентября 2018 | 14:57
Пашинян перехитрил самого себя.
zemljanka 01 сентября 2018 | 14:58
Против кого дружат?