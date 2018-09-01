В Беслане сегодня началась трехдневная вахта по жертвам теракта в школе №1
Траурная церемония прошла во дворе учебного заведения, где 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников. На федеральном уровне о годовщине теракта не упоминают. Траурные мероприятия запланированы на понедельник.
Захват заложников продолжался три дня, после чего силовики начали спецоперацию по их освобождению. Жертвами трагедии стали более трехсот человек. Большинство из них дети.
Комментарии2
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patrikk_1 01 сентября 2018 | 14:45
Захват заложников продолжался три дня, после чего силовики начали спецоперацию по их освобождению...
Никаких переговоров с террористами. После 100% уничтожения боевиков в Беслане, а потом в Норд-Осте, ваххабитские вонючки перестали брать в заложники города, больницы, посёлки и школы. Никому умирать не охота.
kosmicheskiy_svin 01 сентября 2018 | 14:50
Трехдневная вахта по жертвам теракта или по жертвам ликвидации теракта?