В Беслане сегодня началась трехдневная вахта по жертвам теракта в школе №1

Траурная церемония прошла во дворе учебного заведения, где 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников. На федеральном уровне о годовщине теракта не упоминают. Траурные мероприятия запланированы на понедельник.

Захват заложников продолжался три дня, после чего силовики начали спецоперацию по их освобождению. Жертвами трагедии стали более трехсот человек. Большинство из них дети.