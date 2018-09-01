Новый верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сегодня приступает к исполнению своих обязанностей

Новый верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет с сегодняшнего дня приступает к исполнению своих обязанностей. Это ее первый срок в должности на этом посту.

Работа в правозащитных структурах ООН для Мишель Бачелет не в новинку. Генассамблея ООН ранее без голосования утвердила ее в должности верховного комиссара всемирной организации по правам человека. Кандидатура была поддержана генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Между двумя сроками на посту президент Чили, Бачелет занимала пост первого исполнительного директора организации по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. По словам Антониу Гутерриша, в сферу полномочий нового верховного комиссара будет входить ежегодный мониторинг положения дел в области прав человека, расследование нарушений в этой сфере и публикация отчетов. Бачелет начинает работу в сложное для прав человека время, — подчеркнул глава организации. У себя в твиттере Гуттериш назвал ее «пионером, идеологом, женщиной принципа и замечательным лидером в сфере прав человека в эти сложные времена».

Верховный комиссар ООН по правам человека избирается на четыре года. Бачелет стала седьмым комиссаром с момента учреждения этой должности четверть века назад, в 93-м.