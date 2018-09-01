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14:03, 01 сентября 2018

Соединенные Штаты продолжают наращивать военную группировку в Средиземном море

Как сообщает газета Gibraltar Chronicle, в акваторию зашла еще одна ударная подводная лодка ВМФ США. В Минобороны страны уточнили, что это «запланированный, технический визит». Как напоминает издание, первая с начала года американская субмарина зашла в Средиземное море еще в марте. Она приняла участие в ракетном ударе по целям в Сирии. В последние недели и российская и американская сторона наращивают силы в регионе. Это происходит на фоне данных о возможном применении в Сирии химоружия.

Комментарии

18

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sandro_007 01 сентября 2018 | 14:08

Когда заокеанские ублюдки прекратят поджигать наш континент?

patrikk_1 01 сентября 2018 | 14:28

Соединенные Штаты продолжают наращивать военную группировку в Средиземном море, в акваторию зашла еще одна ударная подводная лодка ВМФ США...

Это никогда не закончится, если не будем на каждый удар отвечать ударом. После Сирии будут Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, ЛНР-ДНР, Крым, Чечня, Москва... Слабаков никто не боится, все их чмырят, когда это нужно, например, перед выборами в Конгресс США. То же самое про Украину - око за око, единственно что они понимают.

don_ballon 01 сентября 2018 | 14:38

patrikk_1: Око за око-а у кого очей больше? В случае боевого столкновения флотов в Средиземном море, у российского нет никаких шансов. Только героически погибнуть, как оно идёт аж от Крымской войны позапрошлого века и Цусимы-прошлого. Отвечать ударом на удар просто нечем. Собственно, и стрелять не надо: америкосы и их союзники легко блокируют жалкую российскую эскадру из ржавых корыт советской постройки, а автономность у них от силы месяц. Тупо жрать станет нечего.

pyco_mypucmo 01 сентября 2018 | 14:39

patrikk_1: patrikk_1: не серчай так шибко. Откуда ж ему было знать, что россияне все пидоры.

idruker 01 сентября 2018 | 14:32

sandro_007: Они огонь тушат огнем. Есть такая методика тушения пожаров. Но лучше конечно шею свернуть поджигателям, и не призывать вот уже последние 100 лет американцев на помощь

roony 01 сентября 2018 | 14:13

Куйня.
Там наших "ударных" подлодок все Средизоморье завалено. Там пиндосам делать некуй. Один залп торпеды с ядерным двигателем и всем писец.

rusof_ob 01 сентября 2018 | 14:19

roony: не забывайте, чт в Средиземном море еще целая эскадрилья ВКС на дне

pyco_mypucmo 01 сентября 2018 | 14:25

rusof_ob: кстате, для "помирала кузнецова" уже дров нарубили. Так што, тряситесь пиндосы, приплывёт скоро задаст вам жару.

roony 01 сентября 2018 | 14:29

rusof_ob:
Так это наша тайная база. В критический момент они все каааак выпругнут !

snikkersnepper 01 сентября 2018 | 14:21

Меня так прикалывает, когда Эхонько в упор не понимает того, о чем пишет.

"Это происходит на фоне данных о возможном применении в Сирии химоружия".

Простите, а не поделитесь данными "о возможном применении в Сирии химоружия"? Не разговорами... ДАННЫМИ. Я, возможно, разрушу чью-то картину мира, но это не одно и то же.

pyco_mypucmo 01 сентября 2018 | 14:34

snikkersnepper: ДАННЫЕ вас не убедят. На Донбассе вас нет, Боинг сбили не вы, Крым оккупировали не вы... Данные ему подавайте!.. Вы есть тупая скотина и до людей это стало, наконец, доходить.

drgonish 01 сентября 2018 | 14:35

США уже бомбили после применения "хим. атаки" после которой не было ни следов применения хим. оружия, ни людей, которые были бы подвержены воздействию отравляющих веществ. Раньше хоть провокаторы для видимости что-то распыляли, а теперь бомбят вообще на "честном слове".

pavelmistery 01 сентября 2018 | 14:41

drgonish: "после которой не было ни следов применения хим. оружия"

Для российских федеральных СМИ, да, не было. Советую читать/смотреть не только их, иначе рискуете быть полностью оторванным от жизни, как многие российские псевдопатриоты ;)

snikkersnepper 01 сентября 2018 | 14:35

Кстати, еще немного новостей для защитников демократии и прав человека со всего мира.

Международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи закрылся из-за столкновений противоборствующих вооруженных групп. По данным телеканала Al Arabiya, в непосредственной близости от единственного в городе аэропорта падают снаряды.
...
В столице Ливии в результате ракетного удара по жилому дому погибли 2 детей. Бои между противоборствующими вооруженными группировками в Триполи усилились в начале этой недели. Жилые районы города подверглись массированным артобстрелам. За последние несколько дней жертвами столкновений уже стали порядка 30 человек, около сотни пострадали.

Ливия живет без "диктатора Каддафи" уже 7 (семь) лет. Это дольше, чем Сирия живет при "диктаторе Асаде" и гражданской войне.

Но кому это интересно?..

pavelmistery 01 сентября 2018 | 14:44

snikkersnepper: За 7 лет 30 человек погибших в Ливане против полумиллиона погибших в Сирии? Действительно, кому интересно читать ваши глупости...

mark60n 01 сентября 2018 | 14:51

pavelmistery: асно исследованию, проведённому одной из ведущих британских исследовательских групп Opinion Research Business (ORB), с момента вторжения войск США на территорию Ирака в 2003 году в Ираке погибло более 1 миллиона мирных жителей.
Погрешность этого исследования, проведённого в августе – сентябре 2007 года, составляет 1.7%, а значит количество жертв войны варьирует в пределах от 946 258 до 1,12 миллионов.

pavelmistery 01 сентября 2018 | 15:01

mark60n: ORB? Наверное тоже мировые СМИ не читаете?

"Оценка опроса ORB подверглась критике в экспертном обзоре, озаглавленном «Конфликтные смерти в Ираке: методологическая критика оценки обследования ОРБ», опубликованная в журнале « Методы исследования исследований» . В этой статье «подробно описывается, как опрос ОРБ пронизан критическими несоответствиями и методологическими недостатками», и приходит к выводу, что опрос ORB «слишком ошибочен, преувеличен и необоснован, чтобы способствовать обсуждению человеческих издержек войны в Ираке»." Дальше в статье "ORB survey of Iraq War casualties"

И, кстати, за год в России умирает примерно 1.8 миллиона мирных жителей. Данные с федеральной службы государственной статистики. Наверное в этом тоже виноваты американцы ;)

tag188 01 сентября 2018 | 14:46

snikkersnepper: Ливия живет без "диктатора Каддафи" уже 7 (семь) лет. Это дольше, чем Сирия живет при "диктаторе Асаде" и гражданской войне.
======================
Ведь верно глаголишь, Ливия ЖИВЕТ. Сам пишешь, что там продолжает действовать международный аэропорт, и люди живут в своих домах.
И действительно, инфраструктура Ливии осталась целой, там прекрасные дороги, целые дома, электричество. Не дали Каддафи превратить все в руины. Западная коалиция уничтожала колонны его техники на марше в пустыне.
А вот Сирию "легитимный" Асад превратил в сплошной Сталинград. Миллионы беженцев и полная разруха.
Но какой портянке подобное интересно?

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