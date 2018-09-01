Состояние здоровья координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова ухудшается на фоне сухой голодовки в спецприемнике

Об этом «Эху Москвы» рассказала его жена Анастасия. При этом супруга опровергла информацию о том, что ранее политик потерял сознание от голода.

«Про то, что он упал в обморок, информация преувеличена, мягко говоря, потому что в тот день мы с ним разговаривали по телефону. Он позвонил как ни в чем ни бывало, мы обсуждали обычные вопросы. И когда я его аккуратно спросила про обморок, он был очень сильно удивлен», — рассказала она.

По словам супруги, Удальцов в данный момент чувствует себя с каждым днем все хуже. «Больше недели он не продержится, я подозреваю, что не сегодня, завтра, его опять увезут в больницу. Очень хотелось бы, чтобы его оставили в больнице на лечение, хотя бы до конца срока ареста», — заключила Анастасия.

Удальцов держит сухую голодовку больше двух недель. Политик начал ее в знак несогласия со своим арестом. В середине августа суд приговорил его к тридцати суткам лишения свободы из-за нарушения порядка организации митинга. На акции против повышения пенсионного возраста он жег портреты высокопоставленных официальных лиц страны.