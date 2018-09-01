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Эксклюзив Эха 14:02, 01 сентября 2018

Состояние здоровья координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова ухудшается на фоне сухой голодовки в спецприемнике

Об этом «Эху Москвы» рассказала его жена Анастасия. При этом супруга опровергла информацию о том, что ранее политик потерял сознание от голода.
«Про то, что он упал в обморок, информация преувеличена, мягко говоря, потому что в тот день мы с ним разговаривали по телефону. Он позвонил как ни в чем ни бывало, мы обсуждали обычные вопросы. И когда я его аккуратно спросила про обморок, он был очень сильно удивлен», — рассказала она.
По словам супруги, Удальцов в данный момент чувствует себя с каждым днем все хуже. «Больше недели он не продержится, я подозреваю, что не сегодня, завтра, его опять увезут в больницу. Очень хотелось бы, чтобы его оставили в больнице на лечение, хотя бы до конца срока ареста», — заключила Анастасия.

Удальцов держит сухую голодовку больше двух недель. Политик начал ее в знак несогласия со своим арестом. В середине августа суд приговорил его к тридцати суткам лишения свободы из-за нарушения порядка организации митинга. На акции против повышения пенсионного возраста он жег портреты высокопоставленных официальных лиц страны.

Комментарии

7

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sandro_007 01 сентября 2018 | 14:11

Он сделан из стали. За всех нас страдает.

(комментарий скрыт)

skanon 01 сентября 2018 | 14:12

Сепаратист получил то, что заслужил - начав войну он в ней и погиб. Вполне закономерно и справедливо. Жаль, что пострадали другие.

nestor199 01 сентября 2018 | 14:15

А себя чувствует Сенцов?

lam62 01 сентября 2018 | 14:17

Надо прекращать голодовку. Смысла гробить свое здоровье нет

polsan 01 сентября 2018 | 14:18

Зачем он голодает, его сторонникам он нужен сильным и здоровым. Даже если он останется жив, то может остаться инвалидом. Мир стал слишком жестоким, чтобы такими методами можно было бы добиться желаемого результата.

olban82 01 сентября 2018 | 14:33

Это тот Серёнька-леворюционер, который у грузинской разведки деньги на бунт брал?

dyymm 01 сентября 2018 | 14:41

Биография Удальцова: полжизни маршировал на митингах, полжизни - голодал. Будет что детям рассказать. :-)

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