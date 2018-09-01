Россия назвала убийство главы самопровозглашенной ДНР провокацией и срывом минских договоренностей

Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Инцидент произошел вчера в одном из кафе в центре Донецка. Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва. Устройство, предположительно, находилось в одном из светильников в заведении. Кроме того, был убит охранник главы ДНР. Ранены 12 человек. В республике возложили ответственность за произошедшее на Киев. Украина, в свою очередь, причастность к убийству Захарченко отвергла.