Причиной аварии самолета компании ЮТэйр в Сочи могла стать ошибка пилотов
Эту версию, в числе прочих, рассматривают следователи. ЧП произошло в ночь на субботу. При посадке Боинг выкатился с полосы в реку. 18 человек пострадали.
Отсутствие жертв – результат хорошо организованной спасательной операции. Такое мнение телеканалу РБК высказал один из пассажиров лайнера.
При происшествии один человек погиб. От сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, который первым прибыл на место аварии и помогал в эвакуации пассажиров.
Комментарии7
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patrikk_1 01 сентября 2018 | 14:12
Причиной аварии самолета компании ЮТэйр в Сочи могла стать ошибка пилотов...
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patrikk_1 01 сентября 2018 | 14:18
Россия назвала убийство главы самопровозглашенной ДНР провокацией и срывом минских договоренностей...
Признайте независимость и обеспечьте суверенитет Донецкой и Луганской областей.
skanon 01 сентября 2018 | 14:15
Сепаратист получил то, что заслужил - начав войну он в ней и погиб. Вполне закономерно и справедливо. Жаль, что пострадали другие.
drgonish 01 сентября 2018 | 14:58
skanon:
Он не начинал войны. Он на нее пошел, когда древние шумеры начали обстреливать Славянск и Краматорск.
vladimirgornitsky 01 сентября 2018 | 14:21
Конечно, у каждой аварии есть конкретная причина и, как правило конкретные виновники.
Но каковы конкретные причины и кто конкретные виновники того, что по числу авиакатастроф Россия занимает первое место в мире (в 2015 - 2018 годах по данным РИА Новости из 26 авиакатастроф в мире на Россию приходится 5(почти 20%!), это больше, чем в любой другой стране мира, причем большинство остальных стран, самолеты которых разбиваются - это страны третьего мира.
maverick60089 01 сентября 2018 | 14:28
vladimirgornitsky: А Россия-это страна какого мира? Четвертого?
drgonish 01 сентября 2018 | 14:48
Я же говорил, что вечно попадающее в аварии ведро с болтами под названием Боинг-737 окажется не при делах, а виноват будет пилот.