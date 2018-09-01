Причиной аварии самолета компании ЮТэйр в Сочи могла стать ошибка пилотов...

Эту версию, в числе прочих, рассматривают следователи. ЧП произошло в ночь на субботу. При посадке Боинг выкатился с полосы в реку. 18 человек пострадали.

Отсутствие жертв – результат хорошо организованной спасательной операции. Такое мнение телеканалу РБК высказал один из пассажиров лайнера.

При происшествии один человек погиб. От сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, который первым прибыл на место аварии и помогал в эвакуации пассажиров.