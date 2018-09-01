Около 20 улиц в центре и на востоке столицы будут перекрыты после полуночи из-за проведения «Велоночи»

В частности ограничения затронут Садовое кольцо от Большой Серпуховской до съезда на Николоямскую набережную и от парка Горького до съезда на Коровий вал. Заезд должен был пройти еще на позапрошлой неделе, однако столичные власти не согласовали маршрут организаторам. Новый утвержденный путь для велосипедистов потребует от властей меньше сотрудников полиции, дорожной техники и перекрытий.