Наземный транспорт Москвы снова стал полностью бестурникетным

Как сообщили «Интерфаксу» в профильном департаменте столицы, с сегодняшнего дня пассажиры при посадке смогут входить во все двери автобусов, троллейбусов и трамваев и оплачивать проезд с помощью валидаторов. Как ожидается, отказ от турникетов позволит сэкономить до 20 минут времени по ходу одного маршрута. Пассажиров попросили не забывать прикладывать проездные билеты и социальные карты к валидаторам.