Наземный транспорт Москвы снова стал полностью бестурникетным
Как сообщили «Интерфаксу» в профильном департаменте столицы, с сегодняшнего дня пассажиры при посадке смогут входить во все двери автобусов, троллейбусов и трамваев и оплачивать проезд с помощью валидаторов. Как ожидается, отказ от турникетов позволит сэкономить до 20 минут времени по ходу одного маршрута. Пассажиров попросили не забывать прикладывать проездные билеты и социальные карты к валидаторам.
Комментарии6
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kindman_a 01 сентября 2018 | 13:36
Удобно, чё ж тут скажешь...
ss2020 01 сентября 2018 | 13:42
потом будут чебураторы и так далее... любые капризы за ваш счёт дорогие лилипуты!)))
redrica 01 сентября 2018 | 13:43
"...как ожидается, время..." посадки уменьшится.
А есть кретин, который ожидал, что с турникетами будет удобней ?
Эксперимент длиною 10 лет?
Вот что получается, когда каждый дебил считает себя умнее других.
Чиновники должны проходить тест на IQ.
post_v 01 сентября 2018 | 13:49
redrica:
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«Мы уже начали убирать турникеты из автобусов. Конечный срок — два года», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Эха Москвы».
Дело было в ноябре 2011 года...
korikov 01 сентября 2018 | 14:13
redrica: количество зайцев увеличится и опять не будет хватать денег на обслуживание транспорта.
Турникеты в цивилизованном обществе нормально работают, в быдло-обществе все через одно место: заходят в переднюю дверь и стоят сразу за турникетом никого не пропуская и возмущаясь, что проходящие толкают.
Я помню девяностые годы, когда автобусы на ходу разваливались, за проезд никто не хотел платить и все только ныли, что транспорт грязный и поломанный.
alexsokol777 01 сентября 2018 | 14:20
redrica:
Ты бы уж лучше промолчала.
В твои любимые 90е ни одной станции метро не открыли, транспорт был грязный и старый, а сейчас Москва - красивейший город мира с удобным и чистым общественным транспортом.
Айкью нужно у ваших соратников из антироссийской общины болотной проверять, хотя у вас каждый второй со справкой из дурдома.