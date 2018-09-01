Капитан одного из теплоходов, столкнувшихся на Москве-реке, пройдет медосвидетельствование
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на транспортное управление МВД. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего, допрашивает пассажиров и членов экипажа. По предварительной информации, одно из судов совершило неожиданный маневр. В результате столкновения был поврежден левый борт корабля. Он пришвартовался у пристани Воробьевы горы.
Комментарии1
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gregor 01 сентября 2018 | 13:42
Капитан одного из теплоходов, столкнувшихся на Москве-реке, пройдет медосвидетельствование
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А у второго капитана справка есть ,что ему можно не проходить медосвидетельствование ?