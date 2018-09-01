Численность боевых и надзорных подразделений МЧС увеличат на тысячу человек

Об этом сказал замглавы министерства Александр Чуприян. В этом году в вузы ведомства поступило на четверть больше курсантов, чем в предыдущем.

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли более шестидесяти человек, в МЧС заговорили о недостатке кадров, в частности, в боевых расчетах. Некомплект личного состава в пожарной охране, по некоторым данным, составляет 23 тысячи человек.