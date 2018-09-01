Численность боевых и надзорных подразделений МЧС увеличат на тысячу человек
Об этом сказал замглавы министерства Александр Чуприян. В этом году в вузы ведомства поступило на четверть больше курсантов, чем в предыдущем.
После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли более шестидесяти человек, в МЧС заговорили о недостатке кадров, в частности, в боевых расчетах. Некомплект личного состава в пожарной охране, по некоторым данным, составляет 23 тысячи человек.
Комментарии14
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ss2020 01 сентября 2018 | 13:37
больше боевых расчётов...и вновь продолжается бой...и вова такой молодой... и ботокс такой дорогой!)))
vinidbi 01 сентября 2018 | 13:50
ss2020: Пенсии у россиян украли-теперь можно плодить бездельников бесконечно!!!
ss2020 01 сентября 2018 | 14:09
vinidbi: это было неизбежно когда вова чугункин взашёл на небосклоне!)))
roony 01 сентября 2018 | 14:07
ss2020:
Ты дебил !
МЧС это армия генералов, которую придумал Путин для отставных генеров МВД, там именно пожарников и лесников , которые тушат один на 100 генералов.
Наконец то поняли , что одними генералами на пенсии пожары не потушить.
ss2020 01 сентября 2018 | 14:11
roony: парамоша, зачем ты портишь такой чудный вечер!???))) веди себя...!)
tom_tom 01 сентября 2018 | 13:51
Заметили?
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР.
А по поводу двух взрывов сегодняшних на предприятиях России и гибели рабочих не выразил...
Придумайте этому поступку название.
ss2020 01 сентября 2018 | 13:53
tom_tom: совсем похудел!)
pyco_mypucmo 01 сентября 2018 | 13:56
tom_tom: давайте уже не будем подозревать, если знаем точно.
kruzalova 01 сентября 2018 | 14:27
tom_tom: можно. но это статья УК 282.
borhudarov 01 сентября 2018 | 13:56
Пол-России охранников, половина спасатели. Красота!
balamuto 01 сентября 2018 | 13:59
Выдайте им всем по парабеллуму.)))
roony 01 сентября 2018 | 14:02
Во-первых погибло не 60 человек в Зимней Вишне, а плюс 300 детей сгоревших дотла в двух кинозалах, которых не стали выносить задохнувшимися, а оставили выгореть до пепла и слить всех в помойку ... Чтоб у Тулеева не было эксцессов.
УРОДЫ, ВРАГИ НАРОДА !
yralez 01 сентября 2018 | 14:15
Хорошо, колда начальник чекист.....тут тебе и расширение и бабло валом.
Как бы в пенсионный фонд чекиста назначить, чтобы старикам больше от ОПГ досталось ?
Или там уже ?........чекист.
ss2020 01 сентября 2018 | 14:16
может боевых роботов привлечь...!???)))