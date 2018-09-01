Самолет компании ЮТэйр, попавший в аварию при посадке в Сочи, приземлялся в штатном режиме

Это следует из записи разговоров пилотов с диспетчером, которую опубликовал новостной портал Лайф. Сначала экипаж обсудил с землей плохую погоду – ночью шёл ливень, затем диспетчер предложил уйти борту на второй круг. После этого посадку самолету разрешили.

При приземлении лайнер выкатился с полосы в реку. От удара разрушилось шасси и крыло, загорелся левый двигатель. 18 человек пострадали. Сотрудник аэропорта, который помогал в эвакуации, погиб. У него не выдержало сердце.