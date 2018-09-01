Самолет компании ЮТэйр, попавший в аварию при посадке в Сочи, приземлялся в штатном режиме
Это следует из записи разговоров пилотов с диспетчером, которую опубликовал новостной портал Лайф. Сначала экипаж обсудил с землей плохую погоду – ночью шёл ливень, затем диспетчер предложил уйти борту на второй круг. После этого посадку самолету разрешили.
При приземлении лайнер выкатился с полосы в реку. От удара разрушилось шасси и крыло, загорелся левый двигатель. 18 человек пострадали. Сотрудник аэропорта, который помогал в эвакуации, погиб. У него не выдержало сердце.
Комментарии1
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tom_tom 01 сентября 2018 | 13:38
- Почему следственный комитет рф возбудил дело факту смерти главы днр Захарченко?
- Потому что Россия не имеет никакого отношения к днр и не оказывает никакого на неё влияния. Чего не понятного?