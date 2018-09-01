Сегодня тремя матчами открывается шестой тур чемпионата России по футболу

Центральный матч тура, а возможно и всего первого круга состоится в воскресенье. Зенит в Петербурге принимает Спартак, впрочем, и сегодня пройдет встреча, которая могла бы претендовать на самую громкую афишу. В Краснодаре одноименный клуб сыграет с чемпионом страны Локомотивом. Команды соседствуют в турнирной таблице, занимая пятое и шестое места. За счет двух поражений подряд Локомотив набрал на очко больше. Появление Гжегоша Крыховяка позволило команде начать забивать мячи. Федор Смолов сыграет против своих бывших партнеров. ЦСКА принимает на своем поле екатеринбургский Урал. Обе команды играют нестабильно, но армейцы стоят в таблице выше соперников, впрочем, в случае поражения москвичей команды поменяются местами. Крылья Советов на своем новом стадионе, на который собираются под тридцать тысяч человек, встретится с махачкалинским Анжи. Клубы занимают два последних места в таблице, но победа любого из них кардинально изменит положение.

Телеканал матч ТВ покажет именно эту встречу, начиная с 14 часов.