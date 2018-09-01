В США арестовали пятерых человек, подозреваемых в подготовке детей к стрельбе в школах

Как сообщает телеканал Фокс.Ньюс, речь идет о семье нелегальных мигрантов из Гаити и их соучастнике. Они попали в поле зрения властей в начале августа, когда полиция обнаружила одиннадцать истощенных детей подозреваемых. Предположительно, родители учили их пользоваться оружием и готовили к нападениям на учебные заведения. По данным телеканала, задержанные являются сторонниками радикального ислама.