Новые фигуранты появились в деле о контрабанде 400 кг кокаина из Аргентины

Их имена пока не разглашают.

Два человека объявлены в международный розыск в рамках так называемого «кокаинового дела», сообщает неназванный источник «Интерфакса». Про новых подозреваемых известно только, что они знакомые бывших сотрудников посольства России в Буэнос-Айресе. Один из этих представителей российской дипмиссии в Аргентине проходит обвиняемым по уголовному делу о контрабанде крупной партии кокаина. В феврале аргентинские власти объявили о попытке отправить из Буэнос-Айреса в Москву крупную партию кокаина. Наркотики находились в чемоданах в подсобном помещении школы при российском посольстве. Предполагаемого организатора поставки Андрея Ковальчука задержали в Германии, в июле его экстрадировали в Россию. Сам он вину отрицает, утверждая, что купил кофе и оставил его в чемоданах на хранение в посольстве. По словам Ковальчука, американские спецслужбы подменили кофе на кокаин.

Официально информацию о новых фигурантах дела о контрабанде кокаина пока не подтверждали.