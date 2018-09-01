Новые фигуранты появились в деле о контрабанде 400 кг кокаина из Аргентины
Их имена пока не разглашают.
Два человека объявлены в международный розыск в рамках так называемого «кокаинового дела», сообщает неназванный источник «Интерфакса». Про новых подозреваемых известно только, что они знакомые бывших сотрудников посольства России в Буэнос-Айресе. Один из этих представителей российской дипмиссии в Аргентине проходит обвиняемым по уголовному делу о контрабанде крупной партии кокаина. В феврале аргентинские власти объявили о попытке отправить из Буэнос-Айреса в Москву крупную партию кокаина. Наркотики находились в чемоданах в подсобном помещении школы при российском посольстве. Предполагаемого организатора поставки Андрея Ковальчука задержали в Германии, в июле его экстрадировали в Россию. Сам он вину отрицает, утверждая, что купил кофе и оставил его в чемоданах на хранение в посольстве. По словам Ковальчука, американские спецслужбы подменили кофе на кокаин.
Официально информацию о новых фигурантах дела о контрабанде кокаина пока не подтверждали.
Комментарии2
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seryj_wolk 01 сентября 2018 | 13:13
Лавров? Небензя? Антонов?
tv_victim 01 сентября 2018 | 13:16
"Американские спецслужбы подменили кофе на кокаин".... Блин, ну хоть стой, хоть падай! Прям вот 400 кг? лучше бы он рот не открывал, блин. А то что ни заявление - почти чистосердечное признание.....