В Крыму проходит траурная акция в память об Александре Захарченко

Глава самопровозглашенной ДНР был убит накануне. Он получил смертельные ранения в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Также погиб его охранник, еще 12 человек получили ранения. Власти республики обвинили в случившемся Киев. Тогда, как на Украине назвали другие версии убийства Захарченко. О них сказал представитель СБУ Игорь Гуськов.

В Донецке сказали о том, что задержанные подозреваемые дали признательные показания и указали на причастность Киева.