Сторонникам Алексея Навального согласовали митинг против пенсионной реформы в Петербурге
Акция планируется 9 сентября на традиционном месте коммунистических демонстраций, на площади Ленина у Финляндского вокзала. Глава питерского штаба Навального Денис Михайлов считает, что Смольный решил согласовать митинг, потому что запреты предыдущих акций не мешали горожанам выходить на улицы.
В соответствии с заявкой, митинг рассчитан на четыре тысячи человек. Но по словам Михайлова они ожидают на акции порядка 20-и — 30-и тысяч.
Комментарии1
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patrikk_1 01 сентября 2018 | 13:18
Сторонникам Алексея Навального согласовали митинг против пенсионной реформы в Петербурге...
Сто человек выйдет, не меньше, только если пропагандоны Бори Кролика не будут пропагандонить за бойкот акции Сисяна 20!8.