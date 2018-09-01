\\В Северной Осетии началась трехдневная вахта по жертвам теракта в школе Беслана\\

В столице на официальном уровне памятных мероприятий до понедельника не запланировано, лишь немногие пришли к монументу Памяти жертв Беслана.

В североосетинском городе церемония началась в 9:15 со школьного звонка, именно в это время 1 сентября 2004 года раздались первые выстрелы. Люди принесли во двор школы игрушки и воду. Траурные мероприятия у памятников детям Беслана должны пройти в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Но на официальном – лишь в понедельник. Сегодня об этом почти не говорят. О причинах этого рассказала Лидия, она пришла сегодня в Храм Рождества Аланского подворья и зажгла памятную свечу: «Очень многие факты, которые значимы для людей, не освещаются и не поддерживаются как какая-то память. Вот сейчас есть такие задачи? Вот они и освещаются – вместо того, чтобы пробуждать и сохранять память о каких-то значимых, как позитивных, так и негативных моментах».

Манана пришла с небольшим букетом цветов к скульптурной композиции на Солянке. Ее установили 8 лет назад. Но сегодня здесь почти нет других букетов. Шлейф, уходящий в небо, под ним разбросаны бронзовые детские игрушки — трехколесный велосипед, паровозик, плюшевый мишка. «Это драма всего человечества. Если вы помните, плакал весь мир, потому что страшней еще ничего не случилось со времен убиенных младенцев», — сказала Манана.

В постпредстве Северной Осетии пока не открыта траурная книга, там выходной. Вспоминать будут, но вместе со всеми – в день памяти жертв терроризма, 3 сентября. Отвечает только голос охранника: «По возможности, кто хочет, тот сам приходит к этому памятнику возлагать цветы, начиная с 1 и по 3 сентября. Это уже выбор каждого человека. Можно хоть все три дня приходить».

Позже будут возложение венков к могилам бойцов спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и сотрудников МЧС на Николо-Архангельском кладбище, в Жуковском и деревне Юрово.

В результате теракта в Беслане погибли 333 человека. Большинство из них дети. В апреле прошлого года ЕСПЧ признал, что российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта.