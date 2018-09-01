Ространснадзор объявил о проведении внеплановой проверки Utair после инцидента в аэропорту Сочи...

Принадлежащий авиакомпании Boeing 737 выкатился за пределы взлетной полосы, в результате пострадали 18 человек.

Авиакомпанию Utair ожидает сразу несколько проверок – помимо Ространснадзора, ЧП в Сочи заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Сотрудники ведомства оценят исполнение правил безопасности полетов.

Инцидент произошел минувшей ночью. Летевший из Внуково в Сочи Boeing при посадке выкатился за пределы полосы в реку и загорелся. Пассажиры самолета эвакуировались в панике, не дожидаясь помощи спасателей. Об этом «Первому каналу» рассказала участница событий, находившаяся на борту лайнера.

На борту самолета находились 170 человек, включая экипаж. Минздрав сообщил о 18 пострадавших, в том числе троих детях. Нескольким людям потребовалась госпитализация, но их жизни ничто не угрожает.

Кроме того, инцидент привел к смерти человека, который не находился в самолете. Руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян в ту ночь помогал эвакуировать пассажиров и координировал работу служб аэропорта. Мужчине стало плохо с сердцем и он умер по дороге в больницу.

По факту аварийной посадки самолета было возбуждено уголовное дело.

Жесткая посадка самолета авиакомпании ЮТэйр происходила в сложных погодных условиях. Из-за сильного дождя и ветра пилоты с первого раза не смогли приземлиться. Условия посадки в аэропорту Сочи в принципе довольно непросты, — об этом телеканалу РБК сказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Пассажиров Боинга отправили в Москву резервным рейсом. Тем, кто сдал билеты, предоставят места в поезде.