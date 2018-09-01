Настя Рыбка не намерена публиковать якобы имеющиеся у нее данные о вмешательстве России в американские выборы
Гражданка Белоруссии Настя Рыбка, задержанная в Таиланде, не намерена публиковать якобы имеющиеся у нее данные о вмешательстве России в американские выборы. Об этом она сказала газете «Нью-Йорк Таймс». Как пишет издание, женщина отправила копии записей бизнесмену Олегу Дерипаске и надеется, что он поможет ей выйти из тюрьмы.
Настя Рыбка и еще девять человек были взяты под стражу в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга. После этого она предложила американским СМИ сведения, доказывающие вмешательство России в выборы. Рыбка стала известна после публикации расследования ФБК о бывшем вице-премьере Сергее Приходько. Она оказывала эскорт-услуги на яхте Дерипаски, где также присутствовал чиновник.
Комментарии7
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polsan 01 сентября 2018 | 12:43
Её действительно жаль и вряд ли ей будут помогать те, на кого она надеется!
kamen_12 01 сентября 2018 | 12:58
polsan: Она гражданка Белоруссии, да видимо Лукашенке насрать на своих граждан. Тусуется красиво, министров увольняет и крепкий хозяйственник!
gregor 01 сентября 2018 | 13:00
Браво " Рыбка " .
Не вытащит "Рыбку " и её хахаля из кичи , она опубликует оригинал .
kamen_12 01 сентября 2018 | 13:01
gregor: Она проститутка, оригинал только между ног.
cromwel 01 сентября 2018 | 13:04
На самом деле очень глупая девочка. Хотя при ее работе ум особо и не нужен.
evgeny_biolog 01 сентября 2018 | 13:15
После этого она предложила американским СМИ фото своих трусов, доказывающее вмешательство России в выборы.
come_on 01 сентября 2018 | 13:19
Отправила Дерипаске копии записей его разговоров? Это же шантаж называется, не?