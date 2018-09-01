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12:32, 01 сентября 2018

Настя Рыбка не намерена публиковать якобы имеющиеся у нее данные о вмешательстве России в американские выборы

Гражданка Белоруссии Настя Рыбка, задержанная в Таиланде, не намерена публиковать якобы имеющиеся у нее данные о вмешательстве России в американские выборы. Об этом она сказала газете «Нью-Йорк Таймс». Как пишет издание, женщина отправила копии записей бизнесмену Олегу Дерипаске и надеется, что он поможет ей выйти из тюрьмы.
Настя Рыбка и еще девять человек были взяты под стражу в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга. После этого она предложила американским СМИ сведения, доказывающие вмешательство России в выборы. Рыбка стала известна после публикации расследования ФБК о бывшем вице-премьере Сергее Приходько. Она оказывала эскорт-услуги на яхте Дерипаски, где также присутствовал чиновник.

Комментарии

7

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polsan 01 сентября 2018 | 12:43

Её действительно жаль и вряд ли ей будут помогать те, на кого она надеется!

kamen_12 01 сентября 2018 | 12:58

polsan: Она гражданка Белоруссии, да видимо Лукашенке насрать на своих граждан. Тусуется красиво, министров увольняет и крепкий хозяйственник!

gregor 01 сентября 2018 | 13:00

Браво " Рыбка " .
Не вытащит "Рыбку " и её хахаля из кичи , она опубликует оригинал .

kamen_12 01 сентября 2018 | 13:01

gregor: Она проститутка, оригинал только между ног.

cromwel 01 сентября 2018 | 13:04

На самом деле очень глупая девочка. Хотя при ее работе ум особо и не нужен.

evgeny_biolog 01 сентября 2018 | 13:15

После этого она предложила американским СМИ фото своих трусов, доказывающее вмешательство России в выборы.

come_on 01 сентября 2018 | 13:19

Отправила Дерипаске копии записей его разговоров? Это же шантаж называется, не?

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