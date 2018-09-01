Настя Рыбка не намерена публиковать якобы имеющиеся у нее данные о вмешательстве России в американские выборы

Гражданка Белоруссии Настя Рыбка, задержанная в Таиланде, не намерена публиковать якобы имеющиеся у нее данные о вмешательстве России в американские выборы. Об этом она сказала газете «Нью-Йорк Таймс». Как пишет издание, женщина отправила копии записей бизнесмену Олегу Дерипаске и надеется, что он поможет ей выйти из тюрьмы.

Настя Рыбка и еще девять человек были взяты под стражу в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга. После этого она предложила американским СМИ сведения, доказывающие вмешательство России в выборы. Рыбка стала известна после публикации расследования ФБК о бывшем вице-премьере Сергее Приходько. Она оказывала эскорт-услуги на яхте Дерипаски, где также присутствовал чиновник.