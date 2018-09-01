Полиция Малайзии ищет пропавших свидетельниц убийства брата Ким Чен Ына

Родственник лидера КНДР умер после того, как в феврале прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии выяснили, что это было нервно-паралитическое вещество VX. Обвиняемыми по делу проходят гражданки Индонезии и Вьетнама. Две свидетельницы убийства пропали из поля зрения полиции.