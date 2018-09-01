Полиция Малайзии ищет пропавших свидетельниц убийства брата Ким Чен Ына
Родственник лидера КНДР умер после того, как в феврале прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии выяснили, что это было нервно-паралитическое вещество VX. Обвиняемыми по делу проходят гражданки Индонезии и Вьетнама. Две свидетельницы убийства пропали из поля зрения полиции.
Комментарии1
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jetoma 01 сентября 2018 | 12:44
Редкостной бездарности новость. Из текста непонятно, то ли они сейчас пропали, то ли вообще когда-то пропали, то ли пропали, то ли не пропали, а просто к бабушке уехали, где их ищут, как их ищут, давно ли ищут... Где Эхо работников подбирает?